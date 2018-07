OÖ-Liga: UTC Ried mit souveräner Saison, Mattighofen droht der Abstieg

INNVIERTEL. Oberösterreich-Liga: Mattighofen vor der letzten Runde mit dem Rücken zur Wand.

Philipp Möseneder, Mannschaftsführer des UTC Fischer Ried, schlägt auch im kommenden Jahr in der Oberösterreich-Liga auf. Fotos: Kaufmann (3) Bild: FotoKauf

Während in vielen Clubheimen der Innviertler Tennisvereine die Vorbereitungen für die morgigen Meisterschaftsabschlussfeiern laufen, müssen die Spieler der oberösterreichischen Teams am Samstag in der letzten Runde noch einmal aufschlagen.

In der Oberösterreich-Liga der Herren können es die Spieler rund um Mannschaftsführer Philipp Möseneder beim Heimspiel gegen den bereits feststehenden Aufsteiger ULTV Linz ohne Druck angehen. Die Rieder haben mit vier Siegen aus sieben Spielen und elf Punkten bereits vorzeitig den Klassenerhalt souverän geschafft. "Wir sind aufgrund von Abgängen und einigen angeschlagenen Spielern mit etwas schwierigen Vorzeichen in die Saison gestartet, haben aber alle von Beginn an einen super Teamgeist gezeigt und mannschaftlich gesehen eine hervorragende Meisterschaft gespielt. So kann es weitergehen im kommenden Jahr", zeigt sich Mannschaftsführer Möseneder zufrieden.

Weniger positiv sieht die Situation beim TC Mattighofen aus. Vor der letzten Runde beträgt der Rückstand auf den rettenden siebten Platz zwei Punkte. Um zumindest noch theoretisch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben, benötigen die Mattighofner wohl einen klaren Sieg und drei Punkte im Auswärtsspiel beim ÖTB Urfahr. "Die Chancen, dass wir es noch schaffen, sind verschwindend gering. Aber der Abstieg ist für uns alles andere als eine Katastrophe, die Landesliga-West ist eine sportlich attraktive Liga", sagt Mattighofens Mannschaftsführer Michael Christl auf OÖN-Anfrage.

Landesliga: Starke Taiskirchner

In der Landesliga West darf man beim UTC Taiskirchen, der sich vor der Saison mit dem langjährigen Oberliga-Spieler Philipp Puck vom UTC Ried verstärkt hatte, vor der letzten Runde gegen Vorchdorf auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken.

Die Taiskirchner holten sechs Siege, lediglich gegen Tabellenführer ATC Wels/Thalheim musste sich das Team von Mannschaftsführer Markus Hubinger mit 3:6 geschlagen geben. Aufstiegschancen haben die Taiskirchner allerdings nicht mehr. Den Klassenerhalt in der Tasche haben die Spieler des UTC Revital Aspach. Am Samstag entschieden die Aspacher den Abstiegskrimi gegen Kirchdorf 2 hauchdünn mit 5:4 für sich.

Markus Hubinger und Philipp Puck vom UTC Taiskirchen.

In der Landesliga West der Damen darf man sich beim UTC Ried 2 über den zweiten Platz freuen. Die Riederinnen haben am Samstag spielfrei, können aber vom zweiten Platz nicht mehr verdrängt werden. Die Damen des TC Mattighofen 2 bleiben in der Liga. Ein echtes Endspiel wartet auf die Spielerinnen von Aufsteiger St. Martin. Mannschaftsführerin Isabel Hauer und ihre Kolleginnen benötigen im direkten Abstiegsduell gegen Aurachkirchen/Reindlmühl drei Punkte.

Blieb im Einzel heuer unbesiegt: Karin Felix vom UTC Fischer Ried

