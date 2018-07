Österreichs beste Tischler holen sich im Sauwald den letzten Schliff

SANKT ROMAN. Ein Steirer und ein Oberösterreicher bereiten sich bei Alexander Haas auf die EM vor.

Möbeltischler Christian Buchegger macht seine Arbeit sichtlich Spaß. Bild: (Burgstaller)

Die besten Handwerker Österreichs bereiten sich derzeit auf die Europameisterschaft in Budapest vor. Zwei Tischler haben letzte Woche im tiefsten Sauwald gehobelt, gestemmt, geschnitten, gemessen, geschwitzt. Bautischler Alexander Haidinger aus Ottendorf in der Steiermark und Möbeltischler Christian Buchegger aus Vorchdorf. Vier Tage wurde unter fachkundiger Anleitung hart trainiert. "Übungszentrum" war die Tischlerei Haas (vormals Kramer) in St. Roman.

Dass die Besten Österreichs bei Alexander Haas übten, hat seine guten Gründe. Der Träger des oö. Handwerkspreises hat bei diversen Bewerben immer wieder sein handwerkliches Geschick bewiesen. Mit einem sensationell designten Schreibtisch – der ist übrigens im Büro des Jungunternehmers zu besichtigen – verpasste er im Vorjahr bei der Weltmeisterschaft in London um Haaresbreite das Stockerl, er wurde Vierter. Inzwischen hat er schon mehrere dieser Prachtexemplare verkauft.

Seit 2014 ist Haas selbstständig, im Vorjahr hat er die Kramer-Tischlerei übernommen. In den wenigen Monaten bisher wurde das Unternehmen baulich und personell erweitert. "Wir sind heute sieben Mitarbeiter, bräuchten aber dringend Verstärkung", sagt der Produzent "exklusiver" Möbel. Exklusiv deshalb, "weil wir uns mit dem Einfachen nicht zufrieden geben."

Wertvolle Tipps vom Meister

Der Rat des engagierten Tischlers ist gefragt. Selbst bei den Besten Österreichs. Die EM-Teilnehmer Christian und Alexander fragen Haas und Mathias Lenzhofer immer wieder, wie dies und das besser gemacht werden könnte. Lenzhofer ist Berufsschullehrer und als Trainer extra aus Villach angereist.

Bautischler Alexander Haidinger und Möbeltischler Christian Buchegger sind zwei grundverschiedene Typen. Alexander, der Steirer, mag den Wirbel um seine Person weniger: "Wenn ich mich aber in die Arbeit vertiefe, vergesse ich ohnehin, was um mich passiert." Er peilt bei der EM in Budapest nicht unbedingt den Sieg an. "Gut abschneiden" ist das Ziel des stets ernst dreinblickenden Steirers. Ganz anders der Vorchdorfer Christian: "Wenn ich schon mitmache, dann möchte ich auch gewinnen." Nur wer sich sein Ziel ganz hoch stecke, der habe letztlich auch eine Siegeschance. Der Oberösterreicher hat ein Dauerlächeln aufgesetzt. Man spürt förmlich, dass ihm selbst das stundenlange harte Training Spaß macht. Wie aus der Pistole geschossen kommt von beiden EM-Teilnehmern die Antwort auf die Frage, was man tun müsse, um Österreichs bester Tischler zu werden: "Üben! Üben! Üben!"

