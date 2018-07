"Nur wer in Andorf eine Top-Leistung zeigt, ist für die EM in Berlin gerüstet"

ANDORF. Leichtathletik: Meeting-Organisator Klaus Angerer hält beim Josko Laufmeeting am Samstag, 28. Juli, einen neuen Österreichischen Rekord im Diskuswurf für möglich.

Klaus Angerer hat stressige Zeiten hinter – und vor sich. Der Schärdinger organisiert am Samstag, 28. Juli (Zeitplan in der Infobox) gemeinsam mit der IGLA long life bereits zum zwölften Mal das Internationale Josko Laufmeeting in Andorf. Dieses steht heuer im Zeichen der bevorstehenden Leichtathletik Europameisterschaft in Berlin (7. bis 12. August). Sechs Österreicher, die nur zehn Tage später via Bildschirm in den Wohnzimmern des Landes um Medaillen kämpfen, werden in Andorf ihre Generalprobe absolvieren. "Dieser Termin ist heuer unser großes Glück. Leistungsmäßig sollte das Meeting ein Wahnsinn werden. Wer in Andorf noch nicht auf dem Zenit ist, für den wird es auch in Berlin schwierig werden", ist Klaus Angerer überzeugt. Im Innviertel werden neben Publikumsliebling Lukas Weißhaidinger auch die EM-Teilnehmer Ivona Dadic, Verena Preiner, Markus Fuchs, Sarah Lagger und Alexandra Toth antreten.

In welche Sphären das Laufmeeting einst vordringen wird, davon haben die Organisatoren in den Anfangszeiten nicht zu träumen gewagt. Eigentlich sei es "aus der Not heraus entstanden", erklärt Organisator Klaus Angerer. "Unser Verein hatte sich auf die mittleren Distanzen spezialisiert. Allerdings fehlten die Möglichkeiten, bei Wettkämpfen über 1000 Meter zu starten. So ist die Idee zum Meeting entstanden."

In den ersten Jahren plagten die Veranstalter Zweifel und die Frage, ob überhaupt jemand kommen werde. "Beim zweiten oder dritten Meeting hatten wir bereits 200 Anmeldungen. Doch dann gab es am Wettkampftag selbst eine Unwetterwarnung. Wir hatten schon das Schlimmste befürchtet, doch am Ende sind 196 Sportler gestartet", erinnert sich Angerer.

Keine fixen Altersklassen

Ein Blick auf die Teilnehmerliste des diesjährigen Meetings zeigt, dass diese Sorgen längst der Vergangenheit angehören. Wer in Österreichs Leichtathletikszene Rang und Namen hat, lässt sich einen Auftritt in Andorf nicht entgehen. Denn hier gibt es noch eine Besonderheit: Die Sportler stecken nicht in fixen Altersklassen fest, sondern können sich je nach persönlicher Bestleistung mit Athleten auf dem gleichen Niveau messen. Die Jagd auf die bestehenden Meetingrekorde wird mit einer Sonderprämie von jeweils 200 Euro zusätzlich angeheizt. "Die Läufer werden bei uns nach ihren Bestzeiten gereiht. Meine kleine Tochter wird deshalb auch über 100 Meter starten. Dort hat sie die Chance, sich mit etwa gleich starken Kolleginnen zu messen", erklärt der Pädagoge.

Ein heißer Kandidat für eine Sonderprämie ist Lukas Weißhaidinger. Der knapp zwei Meter große Diskuswerfer auf Taufkirchen an der Pram hält mit 61,50 Meter den Meeting-Rekord in Andorf. Eine Weite, die er heuer schon mehrfach übertroffen hat. Unter anderem beim 54. Pfingstsportfest in Rehlingen. Dort schraubte der 26-Jährige den ÖLV-Rekord auf 68,98 Meter. "Er ist wirklich gut drauf und wenn die Bedingungen passen, dann könnte er in Andorf seinen eigenen Rekord erneut einstellen", ist Klaus Angerer überzeugt.

Der Zeitplan in Andorf

Kinderläufe, 12 Uhr: Sparefroh Kinderlauf (200 Meter); 12.20 Uhr: Sparefroh Kinderlauf (300 Meter); 12.40 Uhr: Sparefroh Kinderlauf (400 Meter); 13 Uhr: Sparefroh Kinderlauf (600 Meter). Laufmeeting und Rahmenprogramm, 13.15 Uhr: Fallschirmsprünge; 14 Uhr: 100 Meter Frauen (Vorläufe); 14.10 Uhr: Speerwurf Frauen; 14.30 Uhr: 100 Meter Männer (Vorläufe); 14.55 Uhr: 1000 Meter E-Lauf (mixed); 15.05 Uhr: 1000 Meter D-Lauf (mixed); 15.15 Uhr: 1000 Meter C-Lauf (mixed); 15.25 Uhr: 1000 Meter B-Lauf; 15.35 Uhr: 1000 Meter A-Lauf; 15.50 Uhr: Speerwurf Männer und 100 Meter Frauen Finale; 16 Uhr: 100 Meter Männer Finale; 16.20 Uhr: 3000 Meter B-Lauf (mixed); 16.40 Uhr: 3000 Meter A-Lauf; 16.55 Uhr: 400 Meter Frauen; 17.10 Uhr: 400 Meter Männer; 17.35 Uhr: 200 Meter Frauen (Zeitläufe); 17.50 Uhr: Diskus Männer; 18.05 Uhr: 200 Meter Männer (Zeitläufe).

Die Laufeinteilung erfolgt nicht nach Altersklassen, sondern anhand gleichschneller Teilnehmer – eingeteilt nach persönlichen Bestleistungen. Das Meeting ist daher auch für Schüler (U10, U12, U14) und Teilnehmer der Mastersklassen perfekt geeignet.

