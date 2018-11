Nur 0:0: Druck auf die SV Ried nach schwachem Aufritt in Klagenfurt wird größer

KLAGENFURT/RIED. Die SV Ried kann auswärts bei einem Aufsteiger einfach nicht gewinnen. Auch im vierten Versuch in der heurigen Saison holten die Rieder nur ein Unentschieden.

SV-Ried-Kicker Manuel Kerhe Bild: GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Das war nichts aus der Sicht der SV Guntamatic Ried. Am Samstagnachmittag gastierte die Mannschaft von Trainer Thomas Weissenböck beim Aufsteiger Klagenfurt. Nach der bitteren Cup-Niederlage unter der Woche hatte die Mannschaft angekündigt, in Kärnten ein Zeichen setzen zu wollen. Zu sehen war davon in den 90. Minuten aber nur wenig.

Gegen den Aufsteiger taten sich die Rieder schwer, nach vorne fehlten die Ideen, die Klagenfurter waren sogar die bessere Mannschaft, ein Tor gelang aber auch den Kärntnern nicht – die logische Konsequenz: ein 0:0-Unentschieden. Somit vergrößert sich der Rückstand der SV Ried auf Tabellenführer Wattens bereits auf fünf Punkte.

Nicht nur der größer werdende Rückstand gibt aus Innviertler Sicht Anlass zu Sorge. Die Tiroler spielen seit Wochen stark und punkten konstant, während bei der SV Ried der Motor stottert. Vor allem gegen die Aufsteiger hat die Weissenböck-Elf schon zu viele Zähler liegen gelassen. Zwei Siege, vier Unentschieden und eine Niederlage aus sieben Spielen ist für eine Mannschaft, die bis zum Schluss um den Aufstieg mitspielen möchte, zu wenig. In den vier Auswärtsspielen gegen Steyr, Amstetten, Lafnitz und Klagenfurt gelang der SV Ried kein Sieg, alle Spiele endeten mit einem Unentschieden, somit holte man nur vier von zwölf möglichen Punkten.

Ried in den Derbys unter Druck

In den beiden noch verbleibenden Spielen im Herbst sind Siege jetzt fast schon Pflicht, um den Anschluss an den Titelfavoriten aus Wattens nicht zu verlieren. Dass am Freitag ausgerechnet der Tabellenzweite Blau-Weiß-Linz nach Ried kommt, macht die Sache nicht einfacher. Die Linzer kommen nach dem 2:0-Derbysieg gegen Vorwärts Steyr mit viel Selbstvertrauen ins Innviertel. Zu verlieren haben die Linzer, die vom Innviertler Thomas Sageder trainiert werden, nichts. Die Vereinsführung der Linzer hat vor einigen Tagen schon ankündigt, aus finanziellen Gründen nicht um eine Lizenz für die Bundesliga anzusuchen. Die Spieler dürften sich davon nicht negativ beeindrucken lassen. Die beiden vergangenen Spiele wurden klar gewonnen. „Ried ist unter Druck, für uns wird es ein tolles Derby. Alle freuen sich schon auf das Spiel“, sagt Sageder im OÖN-Gespräch.

Unmut der Fans wächst

Auch der Druck von den Rängen dürfte nach den jüngsten Spielen größer werden. In den Internet-Foren und auf Facebook äußern viele Fans ihren Unmut über die aktuellen Leistungen. Nur mit zwei Derbysiegen gegen Blau-Weiß-Linz und in der letzten Herbstrunde gegen den FC Juniors OÖ könnte die SV Ried in eine halbwegs ruhige Winterpause gehen.

Darijo Pecirep war in diesem Zweikampf nur zweiter Sieger

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema