"Normale Feuerwerke zu langweilig": Innviertler bastelte Böller in seiner Küche

BRAUNAU AM INN. Weil ihm legal erwerbbare Feuerwehrskörper zu langweilig waren, hat ein 30-jähriger Vater zweier Kinder in seiner Wohnung selbst begonnen, Sprengkörper herzustellen.

Das hätte böse enden können: Aus Magnesiumpulver, Schwefelpulver, Bariumsulfat und diversen anderen Utensilien hat ein Arbeitsloser im Bezirk Braunau am Inn selbst in seiner Küche Böller gebastelt. Die gefährlichen Ingredienzien zur Sprengkörper-Produktion lagen laut Polizei teils völlig frei und ungesichert in der Wohnung, in der der Mann mit seiner Lebensgefährtin und zwei kleinen Kindern im Alter von eineinhalb Jahren und zwei Monaten lebte.

"Unter den selbst hergestellten Böllern befanden sich mehrere, die aufgrund der Größe und der Art und Weise der Herstellung auf eine hohe Sprengwirkung schließen ließen", teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Die Beamten waren auf die illegale Sprengkörper-Fertigung aufmerksam geworden, weil sie einen Gerichtsvollzieher bei einer Exekution unterstützen sollten.

Entschärfungsdienst im Einsatz

Dabei fanden sie neben den 53 Stück selbstgemachten Böllern, die mit verschiedenen Mengen an Selbstlaboraten geladen waren, auch 62 Feuerwerkskörper der Klasse F4 und 17 Stück pyrotechnische Gegenstände ohne Bezeichnung aus tschechischer Produktion. Um die Fundstücke fachgerecht zu entsorgen, mussten Beamten des Entschärfungsdienstes anrücken. Auch Cannabis und Suchtmittelutensilien wurden in der Wohnung sichergestellt.

Bei der Einvernahme gestand der 30-Jährige, der während der Amtshandlung nach Hause kam, die Böller in der Küche der Wohnung für die Silvesternacht hergestellt zu haben. Als Motiv gab er an, dass die im Handel legal zu erwerbenden Feuerwerke zu langweilig seien. Die Gefährlichkeit seiner selbst gebastelten Böller sei ihm nicht bewusst gewesen. Es folgen Anzeigen, teilte die Polizei am Abend mit.

Video: Der Jahreswechsel naht und mit ihm auch die bunten Feuerwerke. Doch Knaller, Böller und Raketen verschrecken nicht nur die Tierwelt, sondern stellen auch eine Gefahr für Menschen dar.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema