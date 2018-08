Neukirchnerin reiste alleine durch Südamerika: "Habe mich nie unsicher gefühlt"

NEUKIRCHEN, PERU. Miriam Priewasser hält morgen einen Vortrag im Pfarrheim

Eine Art Bio-Bauernmarkt soll es den Bauern ermöglichen, ihr Obst und Gemüse zu verkaufen. Bild: privat

Sieben Monate lang bereiste Miriam Priewasser Südamerika, eine Region, in die sich die weltgewandte Neukirchnerin sofort verliebte. "Gerüchte darüber, dass Südamerika gefährlich sein soll, kann ich in keinster Weise nachvollziehen", sagt Priewasser, die während ihres Aufenthalts kein einziges Mal in Bedrängnis kam. "Natürlich muss man aufpassen, wie halt in jeder größeren Stadt. Meine Zeit dort war aber vor allem eines: friedlich und konfliktfrei. Ich bin überwältigt von der Herzlichkeit, die mir die Leute dort entgegenbrachten."

Zu Beginn ihrer Reise habe sie kein Wort Spanisch gesprochen, die Leute dort wiederum kein Wort Englisch. Den ersten Sprachkurs besuchte sie in Bolivien, durch den ständigen Gebrauch im Alltag fiel ihr das Lernen wesentlich leichter. "Die Leute waren sehr nachsichtig mit mir."

Mithilfe an Projekt in Peru

Drei Monate lang arbeitete Priewasser an einem peruanischen Entwicklungs- und Umweltveränderungskonzept namens IDMA mit. Während dieser Zeit lebte sie in Abancay in den Anden.

IDMA wird durch Spendengelder der Dreikönigsaktion unterstützt. Dadurch, dass Priewasser selbst jahrelang Sternsingergruppen in Neukirchen geleitet hat, ist sie auf die Initiative aufmerksam geworden, sie wollte sich vom Projekt am Ort des Geschehens überzeugen.

Meerschweinchen à la carte

"In Abancay gibt es zahlreiche Kleinstbauern, die unter sehr schwierigen Bedingungen leben. Es gibt keine ordentliche Straßen, keine Infrastruktur", sagt Priewasser. IDMA arbeitet momentan daran, einen permanenten Bio-Bauernmarkt einzurichten, um den Landwirten bei der Vermarktung ihrer Waren zu helfen. "Die Leute dort versuchen, mit ihrer Landwirtschaft irgendwie über die Runden zu kommen – das funktioniert derzeit eher schlecht als recht. Zudem leiden die meisten unter Mangel- oder Unterernährung. Das Projekt strebt daher an, die Artenvielfalt zu erhalten, grundsätzlich wächst ja vieles in den Anden."

IDMA achtet darauf, dass die Bauern zu 100 Prozent ökologisch arbeiten. Angebaut werden etwa Avocados, Mais, Kartoffeln, Orangen, Bananen, gehalten werden Hühner, Kühe oder Meerschweinchen, die in Peru keine Haustiere sind, sondern als Delikatesse auf den Tellern landen. "Ein Meerschweinchen zu essen, war für mich erstmals eine Überwindung, es schmeckt aber sehr gut und ist vergleichbar mit Ripperl."

Vortrag im Pfarrheim

Müll und Umweltverschmutzung sind große Probleme in Peru, IDMA habe aber bereits eine Art Altstoffsammelzentrum einrichten können, das bei der Bevölkerung auch gut angenommen werde. "Für Frauen und Mädchen ist die Situation schwierig", sagt die Neukirchnerin. Gewalt und Unterdrückung von Frauen seien in Südamerika Alltag. IDMA plant daher, sobald es die finanziellen Mittel gibt, ein Frauenhaus zu errichten. In Workshops, die zum Teil auch Priewasser abhielt, werden Frauen über ihre Rechte aufgeklärt.

Bei einem Vortrag (Infos siehe unten) spricht Miriam Priewasser über ihre Zeit in Peru, Chile, Argentinien... und sammelt Spenden für das aktuelle Bauernmarkt-Projekt.

Morgen am Freitag, 3. August, 18 Uhr, hält Miriam Priewasser im Pfarrheim Neukirchen einen Vortrag über ihre Reise durch Südamerika. Der Eintritt ist frei, Spenden für das IDMA-Projekt willkommen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema