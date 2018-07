Neues Büro für Start-Ups und Kreative

SCHÄRDING. Technologie- und Gründerzentrum eröffnet ersten "Coworking-Space" des Bezirks Schärding und stellt Jungunternehmern sechs voll ausgestattete Arbeitsplätze zur Verfügung.

V.li.: Roland Trubrig (Filialdirektor Sparkasse Schärding), Herbert Ibinger (TGZ Schärding), Michaela Lechner (Stadtgemeinde Schärding), Christian Armstark (Junge Wirtschaft), Rudolf Bauer (Geschäftsleiter Raiffeisenbank Region Schärding), Maria Zauner (TGZ Schärding), Klaus Madlmaier (Business Upper Austria), Thomas Grömer (Coworker) Bild: Auernhammer

In großen Städten wie Wien, Linz oder Salzburg nutzen junge kreative Unternehmer bereits die Synergieeffekte und das Netzwerk von "Co-Working-Spaces" – Gemeinschaftsbüros, die einen Schreibtisch auf Zeit zur Verfügung stellen. Jetzt gibt es das Angebot auch in Schärding. Im Technologie- und Gründerzentrum können insgesamt sechs moderne und voll ausgestattete Arbeitsplätze gemietet werden. "Wir bieten Start-Ups und Unternehmensgründern eine professionelle Infrastruktur. Seit einigen Jahren bemerken wir Veränderungen in der Arbeitswelt, neue Formen der Zusammenarbeit entstehen. Wir wollen diesem Trend Rechnung tragen und das Thema Coworking-Space in unserer Region etablieren", sagt Herbert Ibinger, Geschäftsführer des Technologie- und Gründerzentrums Schärding.

Flexible Mietzeiten

Die Arbeitsplätze können längerfristig, aber auch vorübergehend für ein Projekt oder zeitlich befristet gemietet werden. "Das minimiert das unternehmerische Risiko. Wer sich nicht sicher ist, ob sein Geschäftsmodell funktioniert, kann hier starten und anschließend in ein größeres Büro umziehen", weiß Ibinger. Im Mietpreis von 190 Euro pro Monat sind sämtliche Betriebskosten, von Strom- über Heizkosten bis hin zu den Kosten für Internet- und Telefonanschluss, inkludiert. Auch Besprechungs- und Seminarräume können bei Bedarf gemietet werden.

Neben der Infrastruktur stellt das Technologie- und Gründerzentrum zusätzlich ein entsprechendes Netzwerk zur Verfügung. "In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsagentur Business Upper Austria können wir innerhalb weniger Tage beispielsweise auf Patentanwälte zurückgreifen. Wir haben Mieter aus unterschiedlichen Branchen wie Marketing oder der Automatisierungsbranche, die immer wieder Software-Entwickler brauchen", erklärt Ibinger.

Die Idee zum Coworking-Space entstand auf Initiative der Jungen Wirtschaft und Jungunternehmer Thomas Grömer, der das Angebot von Coworking-Spaces regelmäßig nutzt. "Ich arbeite gerne in Gemeinschaftsbüros. Mir ist vor allem die soziale Komponente wichtig. Dort kann man sich mit anderen Unternehmensgründern austauschen", erzählt Grömer. Im Gemeinschaftsbüro des Technologie- und Gründerzentrums Schärding stehen ab sofort sechs Coworking-Arbeitsplätze zur Verfügung.

Nähere Infos und Anmeldung unter schaerding@techno-z.net oder Tel. 07712/4994-0

