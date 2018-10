Neuer Leiter der Unfallchirurgie

SCHÄRDING. Mit Oktober hat der 54-jährige Leo Ottensammer die Leitung des Departments für Unfallchirurgie am Landes-Krankenhaus Schärding übernommen.

Leo Ottensammer Bild: gespag

Der gebürtige Pregartner war zuletzt stellvertretender Leiter der Unfallchirurgie am Bezirkskrankenhaus Lienz. Die Ausbildung zum Facharzt für Unfallchirurgie führte ihn in das UKH Linz, zu den Barmherzigen Schwestern Ried und Linz, ins LKH Rohrbach sowie nach Schwerin. In Lienz betrieb er die organisatorische Einbindung des Spitals in das Traumanetzwerk Kärnten/Osttirol.

Ottensammers Schwerpunkte liegen in der arthroskopischen und offenen Versorgung von Knochen und Bandverletzungen der Extremitäten. In seiner Freizeit widmet sich der neue Leiter des Departments für Unfallchirurgie dem Chorgesang und dem Bergsport.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema