Neue Pegelstellen gehen in Betrieb

INNVIERTEL. An Innviertler Gewässern sind fünf weitere Pegelstellen in Betrieb beziehungsweise nehmen diese den Betrieb auf.

Zuständig: Elmar Podgorschek Bild: Streif

Im Einzugsgebiet der Antiesen werden die Pegel Pramet/Oberach und Osternach hinzugefügt, im Einzugsgebiet der Ache die Pegel Mettmach/Mettmacher Ache und Waldzell/Waldzeller Ache sowie Gurten/Gurtenbach.

"Derzeit befinden wir uns auch im Aufbau eines Hochwasserfrühwarnsystems für kleine und mittelgroße Einzugsgebiete. Hierbei sollen in Kooperation mit der Landeswarnzentrale bzw. dem Landesfeuerwehrkommando definierte Personenkreise per Anruf informiert werden, sobald bei einem Pegel des Hydrographischen Dienstes vordefinierte Grenzen erreicht bzw. überschritten werden", so der zuständige Landesrat Elmar Podgorschek aus Ried.

