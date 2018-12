Nestroy für Braunauer Nachwuchsschauspieler Peter Fasching

BRAUNAU, WIEN. Für seine Rolle im Stück "Die Zehn Gebote" bekam er den wichtigsten Theaterpreis.

Peter Fasching in seiner Rolle im Stück „Die Zehn Gebote“, er spielte fünf Charaktere Bild: upispuma.com / Volkstheater

Der nächste wichtige Preis für den Nachwuchsschauspieler Peter Fasching: Er gewann den Nestroy als bester männlicher Nachwuchsschauspieler. Diesen kann er neben den renommierten O.E.Hasse-Preis stellen, den unter anderem auch Christoph Waltz sein Eigen nennen darf. Der 30-jährige Braunauer überzeugte die Jury mit seiner Darstellung von fünf Charakteren im Stück "Die Zehn Gebote" am Wiener Volkstheater.

Große Anerkennung

Eine große Anerkennung für den Braunauer, der jedoch den Sieg nüchtern sieht: "Wenn ich morgen eine Probe oder eine Vorstellung in den Sand setze, hilft mir mein Nestroy auch nichts!" Er freut sich dennoch darüber. "Wenn sich eine Jury oder Institution nochmal Zeit nimmt und signalisiert, dass das, wofür man sich so aufgerieben hat, ihnen bemerkenswert erscheint, dass es den Leuten gefallen hat oder sie bewegt hat, das gibt Kraft!", so der Braunauer, der in Wien lebt.

Im Zug fiel die Entscheidung

Schon während seiner Zeit an der HTL Braunau war der 30-Jährige schauspielerisch tätig. Er hat beim "Gender-Kabarett" zusammen mit Lorenz Hruby das Publikum begeistert. Ende 2005 durften beide in einer Theaterproduktion der Stiftung Talente in Linz mitspielen. "Im Zug zurück nach Braunau, vollkommen erschöpft, dachte ich mir: Jetzt über das Wochenende ausruhen und dann könnten direkt die Proben fürs nächste Stück beginnen", erzählt er. Das sei der Moment gewesen, in dem ihm klar wurde: Die Schauspielerei ist auch als Beruf interessant. Nach dem Abschluss entschied er sich für ein Schauspielstudium an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Während des Studiums gastierte er unter anderem an den Münchner Kammerspielen oder am Münchner Volkstheater. Fünf Jahre lang war er Ensemblemitglied am Theater Bremen. Seit der Spielzeit 2017/18 ist er Ensemblemitglied am Volkstheater. Bereut hat er das nie. "Ich schätze es sehr, einen so abwechslungsreichen Beruf zu haben, jeden Abend unterschiedliche Stücke zu spielen und alle sechs Wochen die Arbeitsweise ändern zu müssen. Denn jede Regisseurin und jeder Regisseur verlangt von uns unterschiedlichste Herangehensweisen", sagt Fasching.

In den vergangenen Jahren hat er zudem immer mal wieder Musik für Theaterstücke produziert. "Für diese Sounddesigns kann ein bisschen technisches Grundverständnis nicht schaden", sagt Fasching, der sich dieses an der HTL in Braunau aneignete. In seinem Steckbrief wird er als "Computerexperte" bezeichnet. "Diese Bezeichnung soll aber nur Filmproduzenten signalisieren, dass ich vor der Kamera einen Computer aufstellen und einstecken könnte, ohne dafür extra Training zu brauchen", sagt er augenzwinkernd.

