Nach Zeltfest-Besuch verschwunden: 19-Jähriger löste Suchaktion aus

ST. FLORIAN. Ein besorgter Vater meldete seinen Sohn als vermisst: Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr suchten nach dem jungen Mann.

Der 19-Jährige hatte in der Nacht auf Samstag ein Fest in St. Florian (Bezirk Schärding) besucht. Kurz vor drei Uhr früh rief der Jugendliche seinen Vater (48) an und bat, abgeholt zu werden. Als der 48-Jährige auf dem Festgelände eintraf, teilten ihm die Freunde seines Sohnes mit, dass dieser noch auf die Toilette gegangen sei. Von dem 19-Jährigen fehlte jedoch jede Spur. Die Angehörigen suchten das gesamte Gelände nach dem jungen Mann ab - ohne Erfolg. Um halb zehn Uhr vormittags erstattete der Vater bei der Polizei eine Vermisstenanzeige. An der Suche nach dem Burschen beteiligten sich vier Polizeistreifen, ein Diensthundeführer, der Polizeihubschrauber und die Feuerwehr St. Florian mit 20 Helfern.

Gegen elf Uhr Uhr gab der Vater des Vermissten bekannt, dass sein Sohn soeben wohlbehalten nach Hause gekommen sei. Er habe bei einem Freund geschlafen und der Akku von seinem Handy sei leer gewesen.

