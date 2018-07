Nach Unfall auf Gleisen gelandet: Zug konnte rechtzeitig anhalten

AUROLZMÜNSTER. Glück hatte am Sonntagabend eine 21-Jährige aus dem Bezirk Schärding, nachdem sie bei einem Unfall auf Bahngleisen zum Stehen gekommen ist.

Der Pkw der 21-Jährigen kam auf den Bahngleisen zum Stillstand. Bild: Erwin Wodicka

Am Sonntagabend war eine 21-jährige Frau aus dem Bezirk Schärding mit ihrem Pkw auf der Hausruck Bundesstraße (B143) aus Ried im Innkreis in Richtung Aurolzmünster unterwegs. Wegen der regennassen Fahrbahn dürfte die Frau unmittelbar nach dem Bahnübergang Weierfing bei einer leichten Rechtskurve mit ihrem Fahrzeug ins Rutschen gekommen sein.

Sie kam dabei rechts von der Fahrbahn ab, schlitterte über den Straßengraben und kam auf den Bahngleisen zum Stillstand. Die Frau stieg sofort aus ihrem Fahrzeug aus und verständigte über Notruf die Polizei.

Zum Glück für alle Beteiligten konnte ein herankommender Triebwagen, der aus Ried im Innkreis in Richtung Schärding unterwegs war, noch rechtzeitig vom Fahrdienstleiter Ried im Innkreis verständigt werden. Der Lokführer konnte ca. 50 Meter vor dem verunfallten Fahrzeug anhalten. Die Pkw-Lenkerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Am Pkw entstand schwerer Sachschaden, an den Gleisanlagen leichter.

