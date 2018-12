Nach Grünen-Vorschlag für Tempo 20: "Da stirbt mir ja jedes Mal das Auto ab!"

RIED. Riesen-Aufregung nach Aussagen des Rieder Grünen-Chefs Lukas Oberwagner im Netz.

Eingang zur Begegnungszone: Ab hier wurde Tempo 20 vorgeschlagen. Bild: rokl

"Schnapsidee", "Wahnsinnsidee", "Schmarrn", "Blödsinn", "schwachsinnige Idee" – das sind nur die druckreifen Kommentare nach dem Vorschlag von Grünen-Stadtrat Lukas Oberwagner, in der Begegnungszone Tempo 20 zu überlegen. Die Wogen im Netz gingen auf den Bericht am Montag in den Innviertler Nachrichten hoch. Einige Kommentare sind jedoch untergriffig und absolut unsachlich.

Eine Tempo-Reduzierung empfinden viele Kritiker als reine Schikane. "Da stirbt ma ja jedes Mal mein Auto ab", lästert eine Userin. Ihre Reaktion ist kein Einzelfall. Tempo 20 gehe zu weit, besser wäre es, Tempo 30 intensiver zu kontrollieren, sagen mehrere User in ihren Postings. "Besser wäre es, wenn der 30-er kontrolliert wird und in der Thurnerstraße und Volksfeststraße bzw. im Messegelände keine Rennen mehr gefahren werden", meint etwa eine Riederin. "Hält irgendwer den 30-er ein? Nein! Ist das Radarauto jemals in der Begegnungszone gestanden? Nein. Wird der 30-er in der Begegnungszone jemals überwacht werden? Nein!", kritisiert ein weiterer Rieder. Auch die Situation in der Rieder Innenstadt wurde im Zuge dieser Debatte angesprochen, denn mit der Tempo-Reduzierung und einer Fußgängerzone (die in mehreren Kommentaren angeregt wurde) sähen einige Leserinnen und Leser die wirtschaftliche Zukunft der Innenstadt noch stärker gefährdet. "Sagt’s den Geschäftsleuten ehrlicherweise dann auch gleich, dass sie zusperren können", sagt etwa "betterthantherest" in seinem Kommentar. "Mich wundert’s nicht, dass die Innenstadt ausstirbt", schreibt eine Riederin. "Sind eh keine Geschäfte mehr in der Innenstadt, da würde ein 70-er besser passen", meint ein anderer.

Immerhin nahmen manche die Diskussion auch mit Humor: So meint etwa ein User: "Ich bin dafür, dass man nur mehr im Rückwärtsgang fahren darf."

