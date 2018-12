Mopedfahrer fuhr gegen Auto: Schwerverletzt

BEZIRK BRAUNAU AM INN. Ein 15-jähriger Mopedfahrer kollidierte Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr mit einem entgegenkommenden Auto. Der Jugendliche wurde schwer verletzt.

Bild: Alexander Schwarzl (Alexander Schwarzl)

Der 15-Jährige aus dem Bezirk Braunau am Inn kam im Gemeindegebiet Munderfing mit seinem Moped über die Fahrbahnmitte und stieß seitlich gegen einen ihm entgegenkommenden Pkw, der von einem 29-Jährigen aus dem Bezirk Braunau am Inn gelenkt wurde. Dabei durchschlug der 15-Jährige mit dem Lenker und mit der linken Hand die linke hintere Seitenscheibe des Autos. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Braunau eingeliefert.

