Molkerei hat Vertrag gekündigt: Bio-Schafbauer bleibt auf Milch sitzen

METTMACH. Ferdinand Holzner jun. kann die Milch seiner rund 100 Schafe nicht mehr verkaufen.

Diese Idylle gehört demnächst der Vergangenheit an. Ferdinand Holzner jun. wird einen Großteil seiner Ostfriesischen Milchschafe verkaufen. Bild: OÖN/jsz

Neu aufstellen muss sich wohl der 30-jährige Schafbauer Ferdinand Holzner jun. Er hat seinen Betrieb vor rund acht Jahren auf die Erzeugung von Schafmilch umgestellt und auch gute Erfahrungen gemacht. Aber mittlerweile ist seine Biomilch nicht mehr gefragt, die Molkerei Leeb aus Wartberg hat seinen Liefervertrag aufgekündigt.

Angefangen hat die Misere mit der Insolvenz von "Toni’s HandelsgmbH". Am 28. Dezember 2017 flatterte Ferdinand Holzner ein Brief ins Haus: "Da wurde mir mitgeteilt, dass die Molkerei meinen Liefervertrag, der seit 28. Februar 2013 besteht, zum 31. Dezember kündigen wird!"

Ende Juni 2018 gab es ein "Update" der Molkerei. "Genauso wie bei der Bio-Ziegenmilch wurde in Europa die Bio-Schafmilchproduktion in den vergangenen Jahren enorm ausgebaut. Wir konnten in diesem Jahr die "Überschussmilch" nicht einmal um 70 Cent verkaufen und mussten Milchpulver im Wert von mehr als 500.000 Euro auf Lager produzieren. Zudem ist die Marke Toni’s vom Markt verschwunden. Unsere Handelspartner sind (noch) nicht vom Potential der haltbaren Bio-Schafmilch überzeugt. Aus diesem Grund sehen wir keine Möglichkeit, die ausgesprochenen Kündigungen zum jetzigen Zeitpunkt zurückzunehmen. Gleichzeitig informieren wir auch Ihre Kollegen über eine Milchkontingentierung für das Jahr 2019", heißt es in dem Infoschreiben der Leeb Biomilch GmbH.

"Der einzige Ausweg wäre, wenn ich die Milch erst ab Juni oder später liefern könnte. Das lässt sich bei unserer Rasse, den Ostfriesischen Milchschafen, nicht so einfach ändern und schon gar nicht in kurzer Zeit. Da bräuchte es eine Vorlaufzeit von rund zwei Jahren", ärgert sich Ferdinand Holzner.

Verkauf ist äußerst schwierig

Momentan ist er noch hauptberuflich Bauer und hat auch noch zwölf Milchkühe im Stall stehen. Allerdings muss er sich jetzt mit dem Gedanken anfreunden rund die Hälfte seiner 100 Schafe zu verkaufen. "Aber auch das ist nicht so einfach. Ich stehe auf einer langen Warteliste für Altschafe, die nach Italien in den Export gehen. Ich bin schon gespannt, ob ich da zum Zug komme. Leider sind auch hier die Preise im Keller. Rund 70 Cent werden pro Kilo Lebendgewicht für ein Tier bezahlt. Bei durchschnittlich 70 Kilogramm eines Tieres also zirka 42 Euro", so der Biobauer.

"Auf der einen Seite heißt es viel mehr Bio, aber der Markt gibt das nicht her. Auch die Kuhmilch war heuer nur sehr schwer vermarktbar und musste weit unter dem Normalpreis verkauft werden", sagt Ferdinand Holzner.

An eine völlige Aufgabe denkt der junge Bauer aber nicht: "Ich habe nach der Landwirtschaftsschule in Otterbach einen Lehrabschluss als Landmaschinentechniker gemacht. Und auch einen Lkw-Führerschein. Außerdem habe ich einen Mähdrescher, mit dem ich einige Betriebe mitbetreue, ich arbeite für den Maschinenring und fahre mit dem Schneepflug. Zumindest im Nebenerwerb möchte ich meinen Betrieb erhalten", sagt der junge Mettmacher Landwirt.

"Ich habe eigentlich geglaubt, dass die Milchschafe meine Zukunft sichern werden. Leider ist jetzt alles anders. Ich muss mich völlig neu orientieren", sagt der Mettmacher Biobauer.

In Schulden stürzen und einen neuen Kuh- oder Schweinestall bauen kommt für ihn nicht in Frage. Dieses Risiko will Ferdinand Holzner nicht eingehen. Neben ihm wurden noch zwölf weitere Schafmilchbauern gekündigt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema