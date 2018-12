Mobilität, Nahversorgung und Wohnen

PERWANG/JEGING. Gemeindebewohner wollen Zukunft ihrer Ortschaften aktiv mitgestalten.

Elf „Einstiegsprojekte“ bei Agenda-Konferenz in Perwang Bild: RMOÖ

Im Rahmen von Agenda-21-Prozessen zur aktiven Einbindung der Bürger in die Gestaltung der Zukunft beschäftigen sich interessierte Perwanger mit Themen wie Nahversorgung, Online-Auftritt der örtlichen Wirtschaft und Artenvielfalt in den Gärten. Handlungsfelder sind in vier Themenbereichen gruppiert.

In Jeging geht es unter anderem um Nahversorgerlösungen mit Produkten aus der Region, Mobilitätsangebote, Strategien zur Integration "Neu-Zugezogener" und eine Potenzialanalyse für eine mögliche Senioren-Wohngemeinschaft in der Gemeinde. Unterstützt werden die Agenda-Prozesse durch das Regionalmanagement, Ziel ist ein Ausbau der Lebensqualität in der Region.

