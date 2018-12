Mit knapp 600 PS über den Asphalt

KIRCHBERG. Motorsport: 2019 wird der erst 18-jährige Simon Reicher für T3 Motorsport in der ADAC GT Masters in einem 585 PS starken GT-3-Boliden (Audi R8 LMS) an den Start gehen.

Simon Reicher, Kirchberg, startet 2019 in der ADAC GT Masters Bild: www.kartnet.de/M. Schulz

Simon Reicher kann es selbst noch kaum glauben: Ab Jänner 2019 wird er für das neue T3 Motorsport-Team in der ADAC GT Masters fahren. Gemeinsam mit seinem Teamkollegen Maximilian Paul teilt er sich einen Audi R8 LMS. "Am meisten freue ich mich, dass der Traum von der GT3 wahr geworden ist. Einen Audi R8 LMS fahren zu dürfen, ist einfach etwas Unbeschreibliches. Das war immer mein Ziel. Es ist immer noch nicht ganz angekommen, dass ich das nächstes Jahr machen kann", ist der Kirchberger schwer begeistert.

Die ADAC GT-Masters ist eine der angesagtesten internationalen Rennserien. Nachdem die Serie ursprünglich ausschließlich für motorsportbegeisterte Privat-Fahrer gedacht war, kam in den vergangenen Jahren vermehrt der Trend auf, dass immer mehr werksnahe Teams und professionelle Fahrer antraten. Davon möchte sich Reichers neues Team T3 Motorsport klar abgrenzen. Ziel ist es, junge und talentierte Newcomer zu fördern, die schon erste Erfolge verzeichnen konnten, aber nicht den finanziellen und familiären Background haben, um an den Rennen teilzunehmen. T3-Teammanager Jens Feucht erklärt: "Wir sind kein werksgefördertes Team, sondern ein rein privat engagiertes Team. Wir haben viele Leute, die das ehrenamtlich machen. Wir wollen gerne zwei jungen Piloten die Möglichkeit geben, sich in dem Starterfeld zu etablieren, sich Richtung Werksfahrer zu entwickeln und sich vielleicht damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen."

Simon und Max haben sich auch ein persönliches Ziel gesteckt: "Wir wollen unter die besten 15 fahren. Das wird sehr, sehr schwierig, vor allem im ersten Jahr. Und wir möchten in der Rookie Meisterschaft mitfahren, Punkte sammeln und uns etablieren. Schauen wir mal, was die Saison bringt." Beide werden nicht nur in der ADAC GT Masters an den Start gehen. Weitere 12 und 24h-Rennen der Creventic-Serie sind geplant.

Da die ersten Rennen bereits auf den jungen Innviertler warten, bereitet er sich seit Wochen vorbildlich vor. "Zur Zeit gehe ich jeden Tag ins Fitnessstudio, um körperlich fit zu bleiben und mich besonders gut auf die neue Saison vorzubereiten. Ich möchte nichts dem Zufall überlassen. GT3 ist nochmal härter als die TCR. Ich denke, die Vorbereitungen laufen ganz gut, sodass ich mich für das erste Rennen bereits jetzt schon fit fühle."

Noch vor seinem ersten Einsatz steht allerdings Weihnachten auf dem Programm. Das spielt für den Kirchberger aber eine untergeordnete Rolle. "Ich sag’s mal ganz banal: Weihnachten ist für mich ein Tag wie jeder andere. Wir werden uns wahrscheinlich familiär ein bisschen zusammensetzen, aber das Wichtige ist der Motorsport und im Jänner geht’s los. Ich kann es gar nicht mehr erwarten", sagt der 18-Jährige.

Rennkalender ADAC GT Masters

26. – 28. April 2019: Motorsport Arena Oschersleben (Deutschland); 17. – 19. Mai 2019: Most (Tschechien); 7. – 9. Juni 2019: Red Bull Ring (Österreich); 9. – 11. August 2019: Circuit Zandvoort (Niederlande); 16.– 18. August 2019: Nürburgring (Deutschland); 13. – 15. September 2019: Hockenheimring Baden-Württemberg (Deutschland); 27. – 29. September 2019: Sachsenring (Deutschland).

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema