Mit Auto überschlagen: Eine Frau leicht verletzt

MUNDERFING. Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw überschlug sich ein Wagen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt.

Auf der Braunauer Bundesstraße in der Gemeinde Munderfing (Bezirk Braunau am Inn) übersah ein 61-Jähriger Mittwoch Früh, kurz vor sechs Uhr das Fahrzeug einer 45-Jährigen aus dem Bezirk Braunau am Inn. Der Mann wollte rückwärts aus der Wiesenzufahrt ausfahren, als es zu dem Zusammenstoß kam.

Die Frau konnte nicht mehr ausweichen und stieß frontal gegen den noch fast quer auf der Fahrbahn stehenden Pkw des 61-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das querstehende Auto um die eigene Achse, der Pkw der Frau überschlug sich und kam in einer Wiese auf dem Dach zum Liegen.

Die Frau wurde leicht verletzt in das Krankenhaus Braunau am Inn eingeliefert. Der Unfalllenker blieb unverletzt. An beiden Wägen entstand schwerer Sachschaden.

