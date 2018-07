Mettmacher Konkurrenz für Chippendales

METTMACH. Die Spielgemeinschaft Mettmach sorgt mit ihrem Stück "Ladies Night" für reichlich Beifall.

"Steel-Stripper" in Action Bild: Alois Litzlbauer

Die sieben wackeren Männer der Theatergruppe lassen dabei die Chippendales alt aussehen. Perfekt in Szene gesetzt werden die Schauspieler von Choreografin Heike Kreutzer.

Wer sich dieses "heiße Stück" nicht entgehen lassen will, hat am Donnerstag, den 19. Juli, Freitag, den 13. und 27. Juli und am Samstag den 21. und 28. Juli, jeweils um 20 Uhr, in der Mettmacher Festspielhalle dazu noch die Möglichkeit. Karten sind online verfügbar unter www.theater-mettmach.at und telefonisch unter 0664 /41 63 818. Die Karten kosten zwischen 15 und 17 Euro.

