Mann von Auto erfasst und zu Boden gestoßen

MATTIGHOFEN. Von einem Pkw angefahren und verletzt wurde ein 88-jähriger Fußgänger Samstagvormittag in Mattighofen.

Der Lenker des Autos, ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Braunau, war gegen 10:50 Uhr auf der B 147 unterwegs. Als er den Kreisverkehr in Mattighofen in Richtung Stadtplatz verließ, übersah der Autofahrer den Fußgänger aus dem Bezirk Braunau, der gerade die Straße überquerte. Der Pensionist wurde vom linken Außenspiegel des Pkw erfasst und zu Boden gestoßen. Er wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Braunau gebracht. Der 36-Jährige gab an, dass er von der Sonne geblendet wurde und dadurch den Fußgänger übersehen hat. Auch der 88-Jährige hat laut eigenen Angaben den herankommenden Pkw übersehen.

