Leichtmetall-Forscher mit neuem Chef für Mobilitätslösungen der Zukunft

BRAUNAU. Leichtmetallkompetenzzentrum tüftelt an Leichtbau-Lösungen für den Verkehr.

Christian Chimani wieder an der Spitze des LKR in Ranshofen Bild: AIT

50 Experten sind am Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen (LKR) beschäftigt – nach fünf Jahren als Geschäftsführer zieht es den Werkstoffwissenschafter Andreas Kraly wieder in die Industrie zurück. Neuer Geschäftsführer ist Christian Chimani, der das LKR bereits von 2010 bis 2013 geleitet hat und seit 2017 das "Center for Low-Emission-Transport" am "Austrian Institute of Technology" leitet. Nun steht Chimani beiden Einheiten vor.

"Die kommenden Jahre werden eine spannende und herausfordernde Zeit für das LKR. Zusammen mit dem LKR-Team möchte ich die bestehenden Technologien in den Gieß- und Umformprozessen weiterentwickeln, aber auch neue Forschungsfelder wie bspw. die drahtbasierte, additive Fertigungstechnologie erschließen", sagt der gebürtige Bad Haller Christian Chimani.

Die Stärke des LKR bleibe dabei im Fokus – die Entwicklung von Leichtmetallen und deren Verarbeitung zu innovativen Leichtbaukomponenten. Die Digitalisierung des Transportsektors sei eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. "Als leistungsstarker und zuverlässiger Partner wollen wir diesen Themen gemeinsam mit unseren Industrie- und Forschungspartnern begegnen und langfristige Lösungen entwickeln." Gemeinsam mit mehr als 100 Wissenschaftern an den Standorten Wien und Ranshofen erforsche Chimani effiziente, intelligente und sichere Fahrzeugkomponenten. Der Fokus liege auf zwei Schlüsseltechnologien für nachhaltigen Transport und Mobilität: Der Elektrifizierung des Antriebsstrangs und dem material-basierten Leichtbau.

Das 50-köpfige Ranshofner LKR-Team forscht an der gesamtheitlichen Betrachtung des Leichtbaus im Fahrzeugbereich, vom Material über die Prozesstechnologie bis hin zum werkstoffbezogenen Strukturdesign. Das erfordere einerseits die Entwicklung von nachhaltigen, effizienten Herstellprozessen für Materialien, um den Energieverbrauch bereits in der Produktion drastisch reduzieren zu können. Andererseits müssen die Materialien den Erfordernissen für den Einsatz in höchst beanspruchten Bauteilen, zum Beispiel in der neuen Elektromobilität gerecht werden.

Aluminium sei eines der wertvollsten Recycling-Materialien und biete einen attraktiven Anreiz zur wirtschaftlichen Wiederverwertung. Darum liege der Forschungsfokus auf den Leichtmetallen Aluminium und Magnesium zur Entwicklung von effizienten, sicheren und umweltverträglichen Mobilitätslösungen.

