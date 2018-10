Lehre in Zahlen: Die meisten Burschen machen eine Lehre in Metalltechnik

BRAUNAU. Lehrlingsmesse in Braunau eröffnet am morgigen Freitag in der Bezirkssporthalle.

Bei der Lehrlingsmesse gleich praktische Übungen meistern Bild: HCH-Fotopress

Die zwölfte Lehrlingsmesse steht vor der Tür. Am Freitag, 19., und Samstag, 20. Oktober, stellen sich in der Braunauer Bezirkssporthalle Lehrbetriebe aus der Region und andere Institutionen vor und beantworten Fragen rund um die Lehre. Grund genug, um die Lehre in der Region mithilfe der Wirtschaftskammer (WKO) statistisch zu beleuchten:

451 Unternehmen aus dem Bezirk Braunau bilden derzeit 1265 Lehrlinge in 106 verschiedenen Lehrberufen aus (Stand 16. Juli 2018). Ein guter Schnitt für den Bezirk: in Österreich stehen insgesamt 203 Lehrberufe zur Auswahl.

201 Metalltechniker: Die meisten Burschen aus dem Bezirk Braunau entscheiden sich für eine Lehre in dieser Sparte. Das habe auch viel mit den namhaften Betrieben in der Region zu tun, die in dieser Branche ausbilden, betont WKO-Obmann Klemens Steidl. 104 Burschen haben sich für eine Lehre als Kraftfahrzeugtechniker entschieden, 61 machen eine Lehre als Mechatroniker.

47 Bürokauffrauen werden im Bezirk ausgebildet. Damit ist diese Lehre die beliebteste bei den Mädchen. Wobei eine Lehre im allgemeinen Einzelhandel nicht viel weniger beliebt ist: 43 Mädchen lassen sich in dieser Branche ausbilden. Unter den Top-drei-Lehrberufen bei Mädchen im Bezirk ist eine Lehre im Lebensmittelhandel.

16 Metalltechnikerinnen werden laut WKO derzeit im Bezirk ausgebildet. Damit liegt der beliebteste Beruf der Burschen bei den Mädchen auf Platz sechs. Während die Ausbildung als Bürokaufmann gar nicht in der Top-10 der Burschen aufscheint.

95 Lehrbetriebe gibt es in Braunau, das sind die meisten für die Bezirkshauptstadt. Gefolgt von 47 in Mattighofen und 24 in Altheim. Lengau und Eggelsberg haben jeweils 19 Lehrbetriebe.

1873 offene Lehrstellen gab es laut WKO Ende September 2018 in Oberösterreich. 491 Schüler, die eine Lehrstelle suchen, stehen diesen gegenüber. "Lehrlinge werden händeringend gesucht", sagt Steidl. Zumindest in Oberösterreich. Mehr Lehrstellensuchende als freie Lehrstellen gibt es in den Bundesländern Niederösterreich und Wien (3232 Lehrstellensuchende, 548 offene Lehrstellen).

Lehrlingsmesse in Braunau am Freitag, 19. Oktober, 13 bis 18 Uhr, und Samstag, 20. Oktober, 9 bis 13 Uhr in der Bezirkssporthalle. Vortrag: "Berufswahl aus psychologischer Sicht am Freitag, um 16 Uhr, und am Samstag, um 10 Uhr. Lehrlingsmesse in Mattighofen am Freitag, 16., und Samstag, 17. November.

