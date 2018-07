Laute Motoren für den guten Zweck

RIED. Auch heuer wieder wird die Harley Davidson Charity Tour am Dienstag, dem 14. August, ab 18 Uhr am Rieder Hauptplatz Halt machen.

Die Harley Davidson Charity Tour gastiert in Ried. Bild:

Die Motorradfahrer sammeln auf ihrer Tour durch ganz Österreich Spenden für muskelkranke Kinder. In den vergangenen Jahren kamen so bereits mehr als zweieinhalb Millionen Euro zusammen. Schon zuvor wird der Rieder Vespa-Club unter der Leitung von Wolfgang Pauly am Rieder Hauptplatz einfahren. Weiterer Programmpunkt: ein Live-Auftritt von Harry Prünster und Band beim Dietmar-Brunnen. Der Eintritt ist frei.

