Lang anhaltende Hitze und Kälte waren fordernd

BRAUNAU, MATTIGHOFEN. Die "Gelben Engel" des ÖAMTC Braunau und Mattighofen rückten im Vorjahr 18 Mal am Tag aus.

Häufigster Pannengrund: „Leere“ Autobatterien Bild: ÖAMTC

Ob leere Autobatterien, Probleme mit dem Motor oder versperrte Türen. 18 Mal am Tag rückten die Pannenhelfer der ÖAMTC-Stützpunkte Braunau und Mattighofen im Durchschnitt im vergangenen Jahr aus.

Einsatz bei Hitze und Kälte

"Wir wurden insgesamt zu 5058 Pannenhilfen gerufen, rückten zu 1455 Abschleppungen aus und behoben 9299 größere und kleinere Pannen direkt an den Stützpunkten", so Hannes Schmidhuber, Stützpunktleiter in Mattighofen. "Dazu kommen noch technische Dienstleistungen, wie Pickerl- oder Kaufüberprüfung, sowie unzählige Beratungsgespräche." Besonders herausfordernd für die "Gelben Engel" waren die lang anhaltenden Hitze- und Kälteperioden. "Unter solch extremen Temperaturen leidet nämlich nicht nur der Mensch, sondern auch die Maschine. Leere Batterien mehren sich, und auch die Verriegelungen und die Motoren machen zunehmend Probleme", sagt Schmidhuber. Er merkt an, dass die Autobesitzer ihre Wagen an den ÖAMTC-Stützpunkten durchchecken lassen können.

Häufigster Pannengrund waren, wie in den Jahren zuvor, auch im Jahr 2018 schwache und leere Batterien, gefolgt von Motorproblemen. Auf den weiteren Plätzen der "Pannen-Hitparade" folgen Einsätze aufgrund defekter Starter, Reifenschäden sowie vergessene, verlorene oder eingesperrte Schlüssel.

