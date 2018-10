Landesschau und Aktionen zu Gruber-Geburtstag

INNVIERTEL. Zum 200-jährigen Bestehen des "Stille Nacht"-Liedes heuer viele Veranstaltungen in der Region.

Regelmäßig auch Gruber-Spiele in Hochburg-Ach Bild: privat

Vor 200 Jahren ertönte das bekannteste Weihnachtslied der Welt "Stille Nacht, Heilige Nacht" zum ersten Mal – aus diesem Grund gibt es eine länderübergreifende Landesausstellung in etlichen Stille-Nacht-Orten, darunter auch in Hochburg-Ach, dem Geburtsort des Komponisten Franz Xaver Gruber, und in Arnsdorf, wo er gemeinsam mit Joseph Mohr das Lied geschaffen hat.

25. November im Visier

Der Geburtstag von Franz Xaver Gruber am 25. November wird besonders intensiv gefeiert: in Arnsdorf ertönt in der Wallfahrtskirche Maria im Mösl die Hornmesse von Gruber, im Anschluss daran wird das neue Buch "Stille Nacht" von Prof. Thomas Hochradner vorgestellt. Eine weitere Premiere gibt es am selben Tag, wenn Manfred Baumann zur Premierenlesung aus dem "Stille Nacht Krimi" lädt.

Burghausen kürt am 25. November im Rahmen eines Orgelkonzertes den Sieger des Kompositionswettbewerbes zum Thema "Stille Nacht", in Hochburg-Ach wird der neu geschaffene Friedenspreis erstmals verliehen. Und es gibt eine Laternenwanderung am Franz Xaver Gruber-Friedensweg rund um Hochburg.

Im Dezember warten etliche Adventmärkte auf Gäste in Raum des Oberinnviertler Tourismusverbands Seelentium, etwa der Geretsberger Dorfadvent, der Wildshuter Advent am Biergut und der Mattighofener Christkindlmarkt am ersten Adventwochenende sowie der "Advent in den Grüben" in der Burghauser Altstadt an den ersten beiden Adventwochenenden.

Viele Adventmärkte

Der Ostermiethinger Adventmarkt samt Krippenausstellung, der "Advent am Moor" in Moosdorf, der Tittmoninger Barbaramarkt und der Adventmarkt am Heratingerhof in Ibm seien einige der Höhepunkte des zweiten Adventwochenendes. Am dritten Adventwochenende habe man unter anderem die Auswahl zwischen dem Handwerksmarkt und dem Historienspiel "Die Suche nach der Stillen Nacht" in Hochburg-Ach, dem "Advent am See" am Holzöstersee in Franking, der Burghauser Burgweihnacht auf der weltlängsten Burg, dem Lamprechtshausener Dorfadvent und der Werberger Weihnacht in Geretsberg.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema