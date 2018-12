Lagerhalle von Spirituosen-Händler teilweise eingestürzt

RIED. Teile des Daches und von zwei Außenmauern stürzten ein, verletzt wurde niemand.

Das Dach der Produktionshalle in Ried, Stadtteil Auleiten, stürzte am Heiligen Abend ein Bild: FF Ried

Am Heiligen Abend musste die Freiwillige Feuerwehr Ried mit 30 Mann zu einem Einsatz in den Stadtteil Auleiten ausrücken. Dort war das Gebäude, das von einem bekannten regionalen Spirituosen-Händler als Lagerhalle verwendet wird, teilweise eingestürzt. Laut der Freiwilligen Feuerwehr Ried war ein Teil des Daches und zwei Außenmauern eingestürzt. Das Gebäude, in dem vor mehreren Jahren eine Supermarkt-Filiale untergebracht war, wurde außen weiträumig abgesperrt, verletzt wurde niemand. Der Schaden dürfte beträchtlich sein.

