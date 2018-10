Ländliche Duftwolke ließ Rieder die Nase rümpfen

RIED. Landluft pur: Öko-Dünger hat auch unangenehme Seiten

Der Jauchegeruch war zum Wochenbeginn sogar im Stadtgebiet von Ried ein Thema. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Deutlich wahrnehmbarer und intensiver Gülle- oder Mistgestank lag am Montag in Ried in der Luft. "Wo kommt denn dös her, ned amal d´Wäsch kann man draußen hängen lassen!" Mit diesen Worten hat sich eine Riederin an die OÖN gewandt.

Wie die Nachfrage bei der BH Ried ergab, sei kein besonderer Vorfall bekannt bzw. gemeldet worden. Man vermute jedoch landwirtschaftliche Betriebe als Ursache dafür. Jahreszeitlich bedingt sowie aufgrund des schönen Wetters und den trockenen Böden würden viele Landwirte die Gelegenheit nutzen, um die Güllegruben auszuleeren.

"Würde der Geruch von einer Betriebsanlage oder einer Firma stammen, dann hätten wir schon längst Beschwerden bekommen. Da gehen Nachbarn meist sehr schnell auf die Barrikaden", sagt Heidemarie Schachinger von der Bezirkshauptmannschaft Ried.

Wenn Jauche ausgebracht werde, könne man rechtlich nichts dagegen setzen. Möglicherweise habe auch die Föhn-Wetterlage zu Wochenbeginn die Geruchsbelastung verstärkt, wie Josef Dirmayer von der Bezirksbauernkammer Ried-Schärding sagt. Am Stadtrand seien doch zahlreiche Landwirtschaftliche Betriebe angesiedelt.

Allerdings gibt es nach Auskunft der BH Ried ein zeitlich begrenztes Ausbringungsverbot: Von 30. November bis zum 15. Februar darf keine Gülle auf landwirtschaftliche Flächen ausgefahren werden. Dieses beginnt bereits am 15. Oktober, wenn es Flächen ohne Dauerbegrünung sind.

Bezirskbauernkammer-Obmann Josef Dirmayer sagt auf OÖN-Anfrage: "Natürlich ist es besser, wenn nach der Gülleausbringung ein Regenguss folgt. Aber das war heuer relativ schwierig. Wenn ein Bauer seinen Wirtschaftsdünger auf einem Feld ausbringt wird er gleich eingearbeitet. Da riecht man am nächsten Tag eigentlich nichts mehr. Mist und Gülle ist zwar nicht geruchsfrei, trotzdem die ökologischste Düngung und sicher besser als die chemische Variante mit Kunstdünger und anderen Mitteln."

