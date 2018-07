Kurz-Krimis mit Gruselfaktor

INNVIERTEL. Innviertler Autorengruppe verbreitet mit neuem Buch gruselige Stimmung

Innviertler Krimi-Autorinnen und ihr Kollege: Fürs Foto in einschlägigem Outfit Bild: akazia verlag

"Finstere Geheimnisse, Schauerliche Geschichten, Mord, Totschlag und ein bisschen Blut" ist der Titel des neu erschienenen Buches der sechs Innviertler Autoren.

Die Geschichten und Motive sind so vielfältig wie das Leben, und kaum ein abgründiges Verhalten der Menschheit wird ausgelassen: mörderische alte Damen, Schwiegermutter-Mord und den Ehemann aus dem Weg räumen. Gaby Grausgruber, Elfriede Grömer, Hermann Knapp, Monika Krautgartner, Ingrid Romberger und Juta Tanzer laden mit ihren Geschichten die Leser zum Gruseln, Tüfteln und Kombinieren ein. Das Resultat ist ein Buch mit Kurz-Krimis, in denen lustvoll gemordet, betrogen und belogen wird. Das Vorwort stammt vom bekannten Krimi-Autor Thomas Baum, und die Illustration übernahm Monika Krautgartner. Erschienen ist das durch und durch oberösterreichische Buch im "akazia verlag", präsentiert wird es am Mittwoch, 22. August, um 19.30 Uhr in der Sparkasse Ried-Haag..

