Kunststoff als Wertstoff im Visier

ANDORF. "Design for Recycling" – eine Infoveranstaltung "Wertstoff Kunststoff" samt Experten-Talk wird am 14. November ab 18 Uhr bei freiem Eintritt an der HTL Andorf geboten.

Von der alten Kaffeemaschine über die gebrauchte Getränkeflasche bis hin zum neuen Produkt – nachhaltige Kreislaufwirtschaft sei der Schlüssel zur intelligenten Nutzung von Ressourcen. Dass heimische Unternehmen zur Lösung globaler Umweltprobleme beitragen, könne am Beispiel der AGRU Kunststofftechnik GmbH gezeigt werden. Die Firma ist verantwortlich für das Herzstück des Projektes "The Ocean Cleanup" zur Beseitigung von Plastikmüll in Weltmeeren.

Im Anschluss an die Impulsvorträge stehen Spezialisten der Kunststoffverarbeitung und der Recyclingbranche Rede und Antwort.

