Kochlehre nach nur 18 Monaten in der Tasche: "Wir können alles schaffen!"

SCHÄRDING. Die afghanischen Schwestern Fatima und Sonya Aiubi halten ihren Lehrabschluss in Händen. Kochen mit Schweinefleisch sei für die zwei fleißigen Asylbewerber kein Problem.

Sonya (links) und Fatima Aiubi (rechts) mit "Mama" Spießberger Bild: Volkshilfe

Die Schwestern Fatima und Sonya Aiubi haben die Lehrabschluss-Prüfung im Lehrfach Koch erfolgreich bestanden. "Wir waren nicht nervös, schließlich hat uns unsere Mama gut vorbereitet", sagen die beiden afghanischen Flüchtlinge. Mit "Mama" ist die Volkshilfe-Trainerin und Haubenköchin Rosemaria Spießberger gemeint, die ihren Schützlingen alles rund ums Kochen beigebracht hat.

In nur 18 Monaten durchliefen die Geschwister die Facharbeiter-Intensivausbildung, einen Kurs, der von der Volkshilfe im Auftrag des AMS Schärding und mit Unterstützung des BFI angeboten wird.

Zur Prüfung gab’s Schwein

Die Schärdinger "Wurstkuchl" und der "Weberspitz" haben sich als Ausbildungsbetriebe bereitgestellt. "Es war ein hartes Stück Arbeit, das muss bei aller Freude auch gesagt werden", so die Volkshilfe-Trainerin, "nur mit Fleiß und Konsequenz haben es die beiden in so kurzer Zeit so weit geschafft." Spießberger legt großen Wert darauf, dass während der Dienstzeit Deutsch gesprochen wird, denn "nur so kann man die Sprache lernen".

Gelehrt wird, wie international üblich, die sogenannte französische Küche, gekocht wird österreichisch. Dazu gehört auch Schweinefleisch, womit die beiden Afghaninnen kein Problem haben. Zur Prüfung mussten Sonya und Fatima unter anderem auch Schweinekoteletts zubereiten und abschmecken. "Das gehört schließlich zum Beruf dazu", sind sie sich einig. Nun begeben sich die Geschwister auf Arbeitssuche. Hilfe brauchen sie dabei keine, wie die Ausbildungs-"Mama" versichert. "Da muss ich nicht nachhelfen, die schaffen das allein." Sonya habe bereits einige Vorstellungsgespräche in Aussicht.

Deutsch verstehen und sprechen beide schon sehr gut, nur der Dialekt mache ihnen noch zu schaffen.

Spießberger betont, dass die beiden ihre Ziele schon fest vor Augen hätten: Einen Job finden, den Führerschein machen und später einmal Küchenchefin werden.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar thewanderer (4) 23.07.2018 06:22 Uhr Na dann Willkommen in der richtigen Gastronomie,in einen richtigen Lokal mit Stress und Ärger,unbezahlten Überstunden,hoffentlich sind sie nicht so naiv wie andere die von einen Haubenausbildner kommen und glauben sie sind Haubenköche Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema