Karriere geht kontinuierlich nach oben

Kabarettist Manuel Berrer wurde heuer schon mit zwei Preisen ausgezeichnet.

Der gebürtige Mettmacher gewann heuer zwei Kabarettpreise. Bild: privat

Am 17. März 2017 feierte der gebürtige Mettmacher Manuell Berrer seine Premiere als Solo-Kabarettist. Seither hat er sein Programm „Ausgepopt“ bereits 32 Mal gespielt. Mit Kurzauftritten waren es sogar schon mehr als 70 Auftritte. Der Mettmacher, der ein Masterstudium in Physik an der LMU München abgeschlossen hat, hat schon eine große „Fangemeinde“. Fast 4500 Besucher wollten sein Programm bereits sehen. Seine Erfolge wurden im heurigen Jahr bereits mit zwei Preisen honoriert.

„Am vergangenen Wochenende wurde ich mit dem Salzburger Sprössling ausgezeichnet. Und ich war auch der Gewinner des Kufsteiner Salzfassls“, freut sich Manuel Berrer, der seit heuer mit einer professionellen Agentur zusammenarbeitet, über die Auszeichnungen. Auch wenn es mittlerweile etwas stressig für ihn ist, seinen Job möchte er auf gar keinen Fall aufgeben. Der in Ried wohnende Kabarettist arbeitet bei der Firma Berner in Braunau im Bereich Forschung und Entwicklung.

Der Besucheransturm zu seinen Kabaretts ist nach wie vor ungebrochen: „Ich merke momentan keinen Einbruch. Im Innviertel ist die Lust auf mein Kabarettprogramm riesengroß. Es gibt viele Personen, die sich mein Programm schon dreimal angeschaut haben. Meine Künstlerkarriere geht kontinuierlich nach oben. Das Kabarett ist mein Ausgleich zum Beruf und umgekehrt.“

„Leider ist es als Kabarettist aus dem Innviertel fast unmöglich, auch vom Fernsehen wahr genommen zu werden. Da haben´s die Wiener Kollegen wesentlich leichter“, sagt Manuel Berrer, der seit heuer auch mit dem Innviertel-Tourismus zusammenarbeitet und im Bereich Werbung und Marketing unterstützt wird.

Als Manuel Berrer seine ersten Auftritte hatte, kamen manchmal nur 15 bis 20 Besucher, bei einem Kabarettabend in Taiskirchen wollten bereits mehr als 400 Personen den Innviertler sehen. Von einem solchen Interesse können Wiener Kabarettisten nur träumen!

