Karpfham bietet heuer größtes Fest seit Bestehen

KARPFHAM. Gesamtfläche auf 170.000 Quadratmeter vergrößert, Eintritt im benachbarten Bayern ist weiterhin frei.

Auch Vergnügungsareal erweitert, mehr als 400.000 Besucher erwartet Bild: (wevi)

Das auch bei sehr vielen Innviertlern beliebte Karpfhamer Fest im benachbarten Bayern nahe Bad Griesbach ist heuer von 30. August bis 4. September mit 170.000 Quadratmetern Gesamtfläche das größte seiner bisherigen Geschichte. Die Palette reicht bei freiem Eintritt vom Vergnügungspark samt sechs Festzelten mit mehr als 20.000 Sitzplätzen über eine Verbraucher- und Gewerbeschau sowie eine Energie-Fachschau bis zur größten jährlichen Landtechnikausstellung Süddeutschlands, so der Verein "Karpfhamer Fest", dessen fünf Vorstandsmitglieder das riesige Fest komplett planen und organisieren.

Angekündigt sind mehr als 600 Aussteller. Das Einzugsgebiet der Besucher weite sich immer mehr aus, zur Verfügung stehen tausende Pkw-Parkplätze und 200 Stellflächen für Busse. Der Festplatz werde wesentlich vergrößert, neben Fahrgeschäftklassikern wie dem Riesenrad sind ein Freifallturm und eine Achterbahn angekündigt. Mehr Platz gibt es auch für die Rottal-Schau und die Landtechnikausstellung.

Das Karpfhamer Fest, eines der größten Volksfeste in Bayern, beginnt am Donnerstag, 30. August, um 18 Uhr. Die angeschlossenen Bereiche sind ab 31. August jeweils von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet: Landtechnik-Ausstellung, Fachschau Energie–Umwelt–Bauen und Verbraucher- und Gewerbe-Ausstellung. Wenige Wochen vor der bayerischen Landtagswahl wird das Fest auch zur Tribüne der Parteien mit deren Spitzenpolitikern, darunter Ministerpräsident Markus Söder. Mehr als 50 Musikformationen werden in den Zelten unterhalten.

Lange Tradition

Karpfham ging aus dem frührömischen Besitz "Chorpheim" hervor. Im Jahr 1162 berief der Bayernherzog Heinrich der Löwe, vermutlich auf der heutigen Festwiese, einen Thing ein, um einen Streit zwischen dem Grafen von Bogen und dem Abt von Reichersberg zu schlichten. Später war der Platz Ort spätsommerlicher bairisch-innviertlerischer Erntedankfeste und Pferdeschauen. Stetig gewachsen, gilt dies als der Ursprung des Karpfhamer Festes. Weitere Details zum heurigen Angebot und zum Rahmenprogramm gibt es auf www.karpfhamerfest.de.

