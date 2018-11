Jugendliche zielten mit Waffen auf Fahrgäste im Bus

BRAUNAU. Zwei Jugendliche hatten zum Spaß im Bus mit Waffen hantiert und Zielübungen veranstaltet.

Die Burschen hatten eine Gasdruckpistole, ein Überlebensmesser und ein Butterfly-Messer dabei. Bild: OON

Mittwochnachmitag ging eine Anzeige wegen gefährlicher Drohung bei der Polizei Ach-Hochburg ein: Zwei Burschen hätten in dem Bus mit 40 Fahrgästen ein Butterfly-Messer und ein Überlebensmesser mit einer Länge von 40 Zentimetern herumgezeigt. Zudem hätten die Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren mit einer Pistole Zielübungen veranstaltet und dabei auch auf die Fahrgäste gezielt.

Bei der darauffolgenden Befragung gab der 15-Jährige an, aus dem versperrten Kasten seines Vaters eine Gasdruckpistole entwendet zu haben. Diese habe er mit einem Überlebensmesser und einem Butterfly-Messer in seine Schultasche gepackt, anschließend sei er damit in die Schule gefahren. Auf dem Nachhauseweg im Bus nach Ach Hochburg habe er die Waffen dann seinem 16-jährigen Freund gezeigt.

Weiters sagte er, sein 16-jähriger Freund hätte die Waffe aus dem Koffer genommen und hätte zum Spaß im Bus geäußert, dass er die Personen vor ihm ohne Weiteres erschießen würde. Die Polizei stellte die Waffen sicher, die Jugendlichen werden nach Abschluss der Erhebungen auf freiem Fuß angezeigt.

