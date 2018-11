Interimstrainer Muslic kündigt "einige Überraschungen" an

RIED. MIron Muslic plant für das Duell mit dem FC Juniors Oberösterreich die eine oder andere personelle Umstellung. Lukas Grgic ist angeschlagen, sein Einsatz ist unwahrscheinlich.

Interimstrainer Miron Muslic: Mit den Jungen Wikingern erfolgreich unterwegs - am Sonntag will er auch mit der Kampfmannschaft gewinnen Bild: GEPA pictures/ Mario Buehner

Lautstarke Kommandos gab SV-Ried-Interimstrainer Miron Muslic beim Training am Freitagvormittag. Immer wieder motivierte er seine Spieler. Vor allem Eins gegen Eins Situationen, Torabschlüsse und Standardsituationen wurden trainiert.

Muslic feiert am Sonntag beim letzten Pflichtspiel in diesem Jahr gegen den FC Juniors OÖ Premiere auf der Trainerbank der SV Ried. Mit den Jungen Wikingern ist der 36-Jährige auf Erfolgskurs. In der vergangenen Saison wäre die zweite Mannschaft der Rieder fast abgestiegen, aktuell liegt man mit acht Siegen, fünf Unentschieden und nur zwei Niederlagen auf dem vierten Platz der OÖ-Liga.

Belmin Cirkic beim Testspiel gegen Sturm Graz - er könnte am Sonntag sein Pflichtspieldebüt für die Kampfmannschaft feiern (GEPA)

Vor dem Derby kündigt der Interimstrainer "einige Überraschungen" an. Konkret wollte sich Muslic aber nicht in die Karten blicken lassen. Durchaus möglich erscheint es, dass der 20-Jährige Mittelfeldspieler Belmin Cirkic, der für die Jungen Wikinger in 15 Spielen fünf Tore erzielte und drei weitere Treffer vorbereitete, sein Pflichtspieldebüt für die Kampfmannschaft gibt. Gemeinsam mit Mario Kröpfl und Thomas Mayer machte Cirkic am Freitagvormittag im Training noch "Überstunden" - Eckbälle und Freistöße wurden trainiert.

Einsatz von Grgic sehr fraglich

Sehr unsicher hingegen erscheint ein Einsatz von Lukas Grgic zu sein. Der 23-Jährige, der bisher in allen 14 Saisonspielen in der Anfangsformation stand, konnte am Freitag nicht trainieren. Wie berichtet, verletzte sich Grgic im Testspiel gegen Sturm Graz beim Sprunggelenk. Nachdem er am Donnerstag mit der Mannschaft trainieren konnte, fehlte er am Freitag erneut. Ansonsten dürften alle Spieler mit Ausnahme des gesperrten Christian Schilling mit an Bord sein. Auch der angeschlagene Ante Bajic beißt auf die Zähne und könnte am Sonntag in der Startformation stehen.

Geschäftsführer Roland Daxl kündigte an, dass der neue Trainer aller Wahrscheinlichkeit nach bis zur Weihnachtsfeier am 5. Dezember präsentiert wird. Dem Vernehmen nach könnte ein Vertragsabschluss aber bereits früher erfolgen.

