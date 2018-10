Innviertler wurde bei Autounfall in Wrack eingeklemmt

KOPFING. Mittels Bergeschere musste ein 40-jähriger Innviertler aus seinem völlig deformierten Wagen befreit werden, nachdem er im Gemeindegebiet von Kopfing (Bezirk Schärding) gegen einen Baum geprallt war.

Das Wrack wurde völlig deformiert. Bild: BFKDO Schärding

"Die Wucht dürfte enorm gewesen sein. Das Fahrzeugdach war vollständig aufgerissen und die Fahrzeugteile lagen einige Meter verteilt im Wald verstreut", beschreibt Einsatzleiter Hermann Jobst das Bild, das sich den Einsatzkräften der Feuerwehren Kopfing und Engertsberg am Montagabend bot, als sie an der Unfallstelle zwischen Kopfing und Mitterndorf im Bezirk Schärding eintrafen.

Gegen 19:30 Uhr war ein 40-Jähriger aus noch unbekannter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Sighartinger Straße abgekommen und in einem Waldstück gegen einen Baum geprallt. Sein Auto wurde bei dem Zusammenstoß derart deformiert, dass der Mann in dem völlig demolierten Wrack eingeklemmt wurde.

Mittels hydraulischem Rettungsgerät geborgen

Mittels hydraulischem Rettungsgerät wurde das Opfer geborgen und dann unter Begleitung des Notarztes in das Klinikum Passau gebracht. Ein Alkotest konnte wegen der schweren Verletzungen des Mannes nicht durchgeführt werden, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort.

Die Feuerwehr half nach der Bergung des Schwerverletzten bei den Aufräumarbeiten. Zudem wurde eine lokale Umleitung eingerichtet.

