Innviertler bei EM im Crosslauf

ANDORF. Die Sportunion IGLA stellt mit Julian Kreutzer aus Andorf einen Teilnehmer bei der Crosslauf-Europameisterschaft, die am 9. Dezember in den Niederlanden ausgetragen wird. Der Innviertler wird in der Klasse U23 am Start sein.

Julian Kreutzer aus Andorf Bild: IGLA

Kreutzer hatte sich heuer im Sommer in Regensburg schon qualifiziert, der heimische Verband verlangte aber noch eine Leistungsbestätigung bei einem internationalen Crosslauf. Mit einem Lauf in Darmstadt gelang dies dem Innviertler. Auch für die IGLA bedeute die Nominierung für das EM-Team einen großen Erfolg. Nach Paul Seyringer und Anna Baumgartner ist Kreutzer in dieser Saison der dritte EM-Teilnahmeberechtigte für den Leichtathletikverein.

