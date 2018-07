Innviertler Strommast als Todesfalle für vom Aussterben bedrohte Waldrappe

BURGHAUSEN/HOCHBURG-ACH. Bereits fünf Vögel von Aufzuchtprogramm an einem Mast durch Stromschlag getötet.

Auf diesem Mast sind die äußerst seltenen Vögel umgekommen. Bild: Waldrapp-Team

Waldrappe waren in Europa einst weit verbreitet, doch bereits im 17. Jahrhundert wurden sie aufgrund intensiver Bejagung praktisch ausgerottet. Heute gibt es von den Vögeln weltweit noch einige Hundert Exemplare. Ausgehend vom Almtal und von Burghausen versuchen Biologen, Waldrappe bei uns wieder anzusiedeln.

Die größte Herausforderung war es dabei, den Zugvögeln den alljährlichen Flug über die Alpen beizubringen. Denn Waldrappe geben dieses Verhalten von Generation zu Generation weiter. In den vergangenen Jahren gefährdeten illegale Jäger in Italien das aufwendige Programm. Nun stellen sich Strommasten im Innviertel als Todesfalle für die Vögel heraus.

Gleichzeitig vier Waldrappe durch Stromschlag getötet (Bild: Waldrapp-Team)

Am Wochenende starben gleichzeitig vier Waldrappe im Gemeindegebiet von Hochburg-Ach auf einem ungesicherten Stom-Mittelspannungsmast durch Stromschlag. Gestern wurde derselbe Mast einem weiteren Waldrapp zum Verhängnis. Zwar versuchen die Biologen zusammen mit der Jägerschaft und der Gemeinde, die Waldrappe durch das Anbringen von Greifvogelattrappen vom "Todesmast" fernzuhalten.

Dies könne aber nur ein Provisorium sein, so Waldrapp-Projektleiter Johannes Fritz. Letztlich sei eine Isolierung der Masten in der gesamten Region nötig. "Das setzten wir uns zum Ziel bis zur nächsten Brutsaison 2019 und hoffen, dass sich der Stromnetzbetreiber diesbezüglich engagiert."

Der Verlust von fünf Tieren innerhalb weniger Tage lässt den Bestand in Burghausen von 21 auf 16 Tiere sinken. "Die Strommasten sind mittlerweile bedrohlicher als die Abschüsse in Italien", so Daniela Trobe vom Waldrapp-Team im OÖN-Gespräch. Je nach Verhalten der Tiere komme es auf dem ungesicherten Mast zum Stromüberschlag – die Vögel nutzen den Mast als Rastplatz und stellen zwischen Leitung und Mast einen tödlichen Kurzschluss her.

Appell an Netzbetreiber

Am Wochenende meldeten Anrainer die toten Waldrappe. "Einer der toten Vögel ist Lilu, mit 13 Jahren unser ältester Vogel, die drei anderen sind Jungvögel der Brutkolonie in Burghausen. Das ist für uns ein schwerer Verlust. Zudem mache ich mir große Sorgen um die anderen Waldrappe der Burghausener Kolonie, denn sie sitzen weiterhin auf diesem gefährlichen Mast. Die Masten müssen dringend gesichert werden", so Trobe.

Konkret gehe es um eine Isolierung der Stromleiter im Bereich der Masten. In Deutschland sei diese zum Großteil bereits geschehen. Schon seit Längerem seien die Mitarbeiter des Waldrapp-Projektes mit Stromnetzbetreibern in Österreich im Gespräch, um Strommasten in den Aufenthaltsgebieten der Waldrappe zu sichern.

Johannes Fritz: "Die Stromnetzbetreiber sind durchaus gesprächsbereit, teils fehlt aber noch ein konkretes Problembewusstsein. Wir hoffen, dass der aktuelle Vorfall zum Weckruf wird und endlich Maßnahmen ergriffen werden. Insbesondere sollten in einem ersten Schritt die Mittelspannungsmasten in den Brutgebieten der Waldrappe gesichert werden, konkret und prioritär in den Gemeinden Hochburg-Ach und Kuchl im Land Salzburg."

