Innviertler Oktoberfest: Ortswechsel zahlreiche Neuerungen, freier Eintritt

RIED. Von 12. bis 16. September wird am Rieder Messegelände Geselligkeit groß geschrieben.

Viel gute Laune und ausgelassene Feierstimmung garantiert das Innviertler Oktoberfest Bild: Messe Ried

Zahlreiche Erneuerungen wird es heuer am Innviertler Oktoberfest geben. Messedirektor Helmut Slezak gibt vorab bereits ein paar Informationen bekannt – denn nicht nur die Location wechselt den altbekannten Standort. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, damit dem ausgelassenem Feiern von 12. bis 16. September nichts im Weg steht.

Die OÖNachrichten sind heuer Medienpartner, wir geben eine Übersicht über die Neuerungen:

Zum Zehnjährigen Jubiläum wird das Oktoberfest nicht mehr auf dem Volksfestgelände stattfinden, sondern im Freigelände des Messezentrums. Ein klarer Vorteil ist hier die überdachte Red Zac Arena, die das Oktoberfest zu einer wetterunabhängigen Veranstaltung macht. Außerdem werden neben dem traditionellen Bierzelt zwei der angrenzenden Hallen als Barzone und Weinhalle genutzt werden. Das Messeoutlet wird ebenfalls direkt in das Oktoberfest integriert werden und Donnerstag bis Samstag je bis 18 Uhr geöffnet sein.

Der neue "Innviertler Biergarten", in dem Innviertler Brauereien in gemütlicher Atmosphäre ihre Biere anbieten, und die "Innviertler Spiele" werden sich in der witterungsunabhängigen Red Zac Arena befinden. Neben "Bull Riding" und "Hau den Lukas", können sich die Besucher auch im "Masskrug-Stemmen beweisen". Die 3000 Quadratmeter große Arena wird außerdem den Großteil der Kulinarik-Stände beherbergen und als Raucherzone fungieren, da in den Hallen strenges Rauchverbot gilt.

Die Verlegung der Bar- und Weinzone in Hallen garantiert erhöhten Komfort und mehr Platz für die Besucher. "Es wird heuer auch erstmals eine Gin-Bar und eine Tanzfläche mit Motto-Abenden in der Weinhalle geben.", so Slezak. Auch die Sitzgelegenheiten der Weinhalle werden erweitert.

Neues gibt es auch bei den Sanitäranlagen zu berichten. Diese werden ebenfalls verbessert – direkt vom Bierzelt und den Hallen zugängig, wird die WC-Anlage heuer erstmals gratis sein.

Ein Kindernachmittag wird am Mittwoch (bereits ab 15 Uhr) speziell für Familien angeboten, dann gibt es Rabatte und ein Familienprogramm.

Wie gehabt, wird natürlich auch heuer beim Innviertler Oktoberfest kein Eintritt verlangt; für das Bierzelt mit abwechslungsreicher Live-Musik kann man sich auf der Reservierungsplattform der Rieder Messe einen Tisch sichern: www.messe-ried.at

