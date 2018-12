"In Ried wird es weiterhin Profifußball geben, das steht völlig außer Frage"

RIED. Aufstieg würde die angespannte finanzielle Situation aber mit Sicherheit erleichtern.

Vorstandsmitglied Maximilian Schmidt und SV-Ried-Geschäftsführer Roland Daxl Bild: Scharinger

"Dass in Ried auch in Zukunft Profi-Fußball gespielt wird, steht völlig außer Frage", sagt SV-Ried-Geschäftsführer Roland Daxl im OÖN-Gespräch. Damit reagiert Daxl mit einer klaren Ansage auf Spekulationen im Umfeld des Zweitligisten. Das sei unabhängig davon, ob man den Aufstieg in die Bundesliga schaffe oder nicht. Die Situation erleichtern würde die Rückkehr in die Bundesliga freilich schon.

Der Verein sei von der Infrastruktur her so gut wie kaum ein anderer Klub in Österreich aufgestellt. Bei einer Umfrage unter den Spielern von der Vereinigung der Fußballer für die Saison 2017/2018 bescheinigten die Kicker der SV Ried dem Verein in Sachen Gehaltsauszahlungen und Verträge die Bestnote. Dass die sportliche Talfahrt der vergangenen beiden Saisonen dem Verein finanziell zugesetzt hat, liegt allerdings auf der Hand, die OÖN haben am Dienstag berichtet.

Trotz des Abstiegs in der Saison 2016/2017 stellte man beim Innviertler Traditionsverein ein beachtliches Budget für die Profiabteilung auf die Beine. Spieler wurden im Glauben, die Rückkehr in die Bundesliga zu schaffen, mit durchaus gut dotierten Verträgen nach Ried gelockt. In der Winterpause lag man noch auf Platz eins, mit Philipp Prosenik wurde sogar noch ein kostspieliger Stürmer von Rapid geholt. Der Rest ist bekannt: Nach einer sehr schwachen Rückrunde rutschte die SV Ried noch auf den vierten Platz ab. "Der Nichtaufstieg hat uns natürlich enorm weh getan, daran knabbere ich noch jeden Tag. Trotzdem haben wir in dieser Zeit unsere Aufgaben bewältigt und seit 2015 sogar die Eigenkapitalquote verbessert", sagt Daxl. Diese weist derzeit ein Minus von 271.000 Euro aus.

Schulden sollen abgebaut werden

Dass das Fremdkapital rund 4,1 Millionen Euro beträgt, lässt bei Daxl die Alarmglocken (noch) nicht sehr laut schrillen. Das Anlagevermögen beträgt rund 9,5 Millionen Euro. Die Frage ist freilich, wer beispielsweise ein Stadion in Ried um eine hohe Summe kaufen würde. Der Finanzvorstand räumt ein, dass die vergangene Saison für den Verein "sehr schmerzhaft" gewesen sei. "Wir haben unser großes anvisiertes Ziel nicht erreicht, obwohl wir alles dafür getan haben. Es sind Fehler passiert, deshalb haben wir es nicht geschafft." Der Verein sei nicht schuldenfrei, diese werde man in den kommenden Jahren abbauen.

Gespannt darf man sein, wie gut die Zusammenarbeit zwischen dem Vorstand der SV Ried und dem neuen Sport-Landesrat Markus Achleitner funktionieren wird. Dem Vernehmen nach soll die Gesprächsbasis zwischen SVR-Chef Daxl und Achleitners Vorgänger, Michael Strugl, der sich am Mittwoch aus seiner politischen Funktion zurückzieht, eine sehr gute gewesen sein. Das wiederum dürfte sich durchaus positiv auf (vorgezogene) Förderungen ausgewirkt haben.

Finanzielle Unterstützung erhofft man sich bei den Verantwortlichen des Zweitligisten von einem Wirtschaftskomitee. Es handle sich dabei um "Kapazunder aus der Wirtschaft", die den Vorstand unterstützen sollen, lässt Vorstandsmitglied Maximilian Schmidt anklingen.

Zudem soll es einen beratenden Beirat mit kompetenter Besetzung für sportliche Angelegenheiten geben.

Mannschaft trainiert noch

Die Mannschaft bestreitet diese Woche unter der Leitung von Miron Muslic die letzten Trainingseinheiten in diesem Jahr.

Der neue Trainer und sportliche Leiter Gerald Baumgartner nimmt seine Arbeit am 1. Jänner offiziell auf. Einen generellen Überblick dürfte sich der neue sportliche Chef aber aktuell bereits verschaffen.

