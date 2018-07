Immer mehr Jung-Jägerinnen

BRAUNAU. Anteil an der Jungjägerschaft von 16 auf 20 Prozent gestiegen.

Teils auch Exkursionen bei Jagdkursen Bild: Ch. Böck/OÖ Landesjagdverband

42 Kandidaten und Kandidatinnen sind zuletzt im Bezirk Braunau zur Jagdprüfung angetreten – 31 haben die sogenannte "grüne Matura" bestanden. Im landesweiten Trend stieg der Frauenanteil an der Jungjägerschaft im Jahresvergleich von 16 auf 20 Prozent, so der Jagdverband.

Motive unterschiedlich

Das Durchschnittsalter lag sowohl bei den Frauen, als auch bei den Männern bei 32 Jahren. Die jüngste Teilnehmerin war 17, der jüngste männliche Prüfling 16 Jahre alt. "Interessant ist, dass die Motive der Jagdanwärterinnen vielfach anders sind, als die ihrer männlichen Kollegen. Frauen interessieren sich vermehrt für die Zusammenhänge des Ökosystems und für eine nachhaltige Fleischherkunft. Einige Frauen legen die Prüfung nicht um der aktiven Jagd willen ab, sondern befinden sich gerne in der Natur und leben die jagdlichen Bräuche", so Christopher Böck, Wildbiologe und Geschäftsführer des oberösterreichischen Landesjagdverbandes. Die ältesten Prüfungswerber waren bei den Frauen 56 Jahre, bei den Männern 69.

Die Anforderungen an Jägerinnen und Jäger verändern sich stetig, es gelte, sich diesen fortwährend anzupassen. Einerseits wandle sich die Jagd durch die Modernisierung – etwa durch Drohneneinsätze, GPS und moderne Jagd-Apps. Andererseits habe sich die Umwelt zu einer intensiven und modernen Kulturlandschaft entwickelt.

Örtliche Überbelastung

Gleichzeitig sehnen sich immer mehr Menschen nach Erlebnissen in der Natur und danach, ihre Freizeit auch aktiv im Freien zu verbringen, so der Verband. Allerdings könne es so zu Überbelastungen der Natur kommen. Oft würden Ruhezeiten des Wildes nicht eingehalten und die Natur durch Müll verunreinigt. "Die Jägerschaft sieht sich als Anwalt der Natur und des Wildes. Wir begrüßen Menschen, die sich dazu entscheiden, ihre Zeit in Oberösterreichs Wäldern, Wiesen und Feldern zu verbringen. Wir klären aber auch aktiv über die nachhaltige Nutzung der Umwelt auf", sagt Landesjägermeister Sepp Brandmayr.

Die jungen Jagdkartenanwärter legen die Jagdprüfung aus verschiedensten Gründen ab, so der Verband. Einigen ist das Weidwerk in die "Wiege" gelegt worden, andere interessieren sich für Wildbret oder sehnen sich nach Naturnähe, so der Verband.

