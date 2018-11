Hopfen, Malz und Hefe: Ein genauer Einblick in die Bierbraukunst

ALTHEIM. Führungen: Die Altheimer Brauerei Raschhofer lässt hinter die Kulissen blicken, ein Lokalaugenschein mit Soul-Kitchen-Mitarbeitern aus ganz Österreich.

Am Ende der Führung ein Bier mit den Chefs Doris und Christoph Scheriau (Mitte) Bild: mala

Aus Salzburg, Innsbruck und Linz sind sie angereist, um mehr über jene Biersorten zu erfahren, die sie in den Raschhofer-Soul-Kitchen-Lokalen täglich ausschenken. Doris Scheriau-Raschhofer begrüßt die bunt durchgemischten Mitarbeiter ihres Cousins Heiner Raschhofer persönlich in ihrer Brauerei, bevor sie sie in die Obhut des Braumeisters Hans Eder lässt.

Mit ihm geht es mit dem Lift hinauf auf den neuen Bierbrauturm, in dem sich jedes Stockwerk mit einer der Grundzutaten des flüssigen Goldes auseinandersetzt. Zuerst aber ein Blick auf das Innviertel vom Braubalkon. "Damit alle wissen, wo wir jetzt hier eigentlich sind", erklärt Hausherr Christoph Scheriau und zeigt auf der Plattform, in welchen Himmelsrichtungen sich die nächsten Städte und das Nachbarland Deutschland befinden.

Seit mehr als 370 Jahren gibt es die Brauerei in Altheim schon. Seit 1869 trägt sie den Namen Raschhofer – seit zehn Generationen ist sie Familienbesitz – das erfährt man in einem kurzen Film in einem Raum, der wie ein Spiegelkabinett aufgebaut ist.

"Bleiben beim Kerngeschäft!"

Im Mai eröffnete das Ehepaar Scheriau-Raschhofer den Bierbrauturm, weit mehr als 700 Leute haben ihn schon besichtigt. "2019 beginnt dann die Zusammenarbeit mit den Touristikern", erklärt Doris Scheriau-Raschhofer. Sie stellt aber klar: "Wir bleiben bei unserem Kerngeschäft!" Und dieses erklärt Braumeister Hans Eder in jedem Stockwerk mit sichtlich viel Spaß und Witz. "Bierbrauen, das ist ja permanentes Putzen", sagt er und meint dabei nicht das Reinheitsgebot. Für die kleine Gruppe geht es an diesem Tag sogar in die Räume, wo die offene Gärung stattfindet.

"Das ist bei größeren Gruppen natürlich schwierig mit den Hygienemaßnahmen", erklärt Eder, warum nicht alle Gäste diesen Raum sehen dürfen. Eine weitere Besonderheit der Raschhofer-Biere streicht der Braumeister ebenfalls hervor: Die Sudwanne aus Kupfer, die direkt befeuert wird.

Was sich in ihr tut – das kann jeder mit einem Blick prüfen, aber Vorsicht: Heiß! Nicht nur Mitarbeiter und Kunden können den Bierbrauturm besichtigen, auch alle anderen Interessierten. Jeden Donnerstag, um 18 Uhr gibt es einen öffentlichen Termin – Voranmeldung unter 07723/42205.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema