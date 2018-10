Holz-Tour für HAK-Schüler

SCHÄRDING. Die "ARGE s'Hoiz, eine Initiative engagierter Unternehmer, Waldbesitzer und Personen hat sich dem Thema "Wertschöpfung aus regionalem Holz steigern" angenommen – und nun mit Schülern der HAK Schärding eine "Hoiz-Tour" unternommen.

Einblick erhalten Bild: Regionsverband

In fünf Stationen wurde an einem Tag Neues zum Thema Wald und Holz vermittelt: In St. Ägidi wurde Waldpädagogik vermittelt. Im nächsten Schritt erhielten die Schüler im Sägewerk Gruber in Taufkirchen an der Pram fachlichen Einblick zu Trocknung und Schnitt von Holz, und sie konnten mit vorbereiteten Experimenten die Eigenschaften von Holz bei Dämmung und Feuerbeständigkeit erleben.

Anschließend ging es weiter zum Ingenieur-Holzbau bei der Firma Weißhaidinger, hier standen neben den verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von Holz auch die Job-Möglichkeiten in der Holz-Branche zur Diskussion. Bei der Firma M4 von Herrmann Kühberger in Andorf gab es Einblick zum Thema Holzbau und Wohnraumklima. Abschließender Teil der Hoiz-Tour war eine Führung durch die Tischlerei Gruber in Taufkirchen an der Pram.

