Herausgeputzt das Tanzbein schwingen

MATTIGHOFEN. Ballroben, Anzüge, Uniformen: Viel zu sehen gibt es auf dem Mattighofner Gardeball.

Die Garde marschiert ein und eröffnet damit den Ball. Bild: privat

Verschiedene Uniformen, verschiedene Garden, verschiedene Ballkleider und Anzüge: Der Mattighofner Gardeball lockt wieder in die Sepp-Öller-Halle. Seit rund fünfzig Jahren gibt es jährlich den Ball der Bürgergarde Mattighofen. "Wir sind einer der wenigen echten Bälle, zu denen man wirklich ausnahmslos in den Abendroben oder in Uniformen kommt und bei dem man viel und gerne auf der großen Tanzfläche tanzt", schwärmt Herbert Karer. Fünf bis sechs Abordnungen anderer Garden aus dem ganzen Land kommen in der Ballnacht nach Mattighofen, zu sehen gibt es jede Menge. Zum Beispiel, wenn die Hausherren mit ihren Uniformen einmarschieren und den Ball eröffnen. Eine Mitternachtseinlage, zwei Bars und eine Top-Band – die Top Seven – stehen ebenfalls auf dem Programm. Die riesige Tanzfläche lockt nicht nur die erfahrenen Tänzer, sondern auch viele junge Pärchen, die erst vor kurzem einen Tanzkurs abgeschlossen haben und jetzt das Gelernte zeigen möchten. "Unser Kernpublikum ist zwischen 30 und 60 Jahre alt, aber wir freuen uns auch über jüngere und ältere Besucher. Jeder, der einen der wenigen noch echten Bälle erleben möchte, ist willkommen", sagt Karer.

Weil vor vier Jahren der Veranstaltungsort vom alten Stadtsaal in die Sepp-Öller-Halle verlegt wurde, gibt es jetzt noch mehr Platz. Denn vom Ballsterben kann in Mattighofen gar keine Rede sein. Etwa 500 Leute erwarten die Organisatoren rund um Obmann Major Thomas Steidl beim diesjährigen Gardeball, die OÖN sind Medienpartner.

Tischreservierungen, Eintrittskarten und Logenanfragen nimmt Wolfgang Plainer unter 0660/4518449 entgegen.

Der Gardeball findet am Samstag, 12. Jänner, 20 Uhr, in der Sepp-Öller-Sporthalle in Mattighofen statt. Mehr Infos über die Veranstalter: bürgerkorps-mattighofen.com

