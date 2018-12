Hat die SV Ried Patrik Eler und Marco Meilinger im Visier?

RIED. Der Innviertler Zweitligist ist auf der Suche nach Verstärkungen für die Rückrunde der Zweiten Liga.

Innsbruck-Stürmer Patrik Eler (rechts) Bild: GEPA pictures/ Hans Oberlaender

Während die Spieler der SV Guntamatic Ried nach und nach aus ihren Winterurlauben zurückkommen, dürften im Hintergrund des Zweitligisten die Verhandlungen mit möglichen Neuverpflichtungen begonnen haben. Zuletzt waren unter anderem die Namen Marco Meilinger und Patrik Eler zu hören.

Meilinger absolvierte von 2011 bis 2013 insgesamt 76 Pflichtspiele für SV Ried, nach Stationen in Salzburg, Wien (Austria) und Aalborg (Dänemark) steht der 27-Jährige seit Anfang 2018 in Altach unter Vertrag.

In Vorarlberg läuft es für den Mittelfeldspieler derzeit aber gar nicht nach Wunsch. Insgesamt stand Meilinger in der Hinrunde nur 193 Minuten in fünf Spielen auf dem Feld. Zuletzt stand er nicht einmal im Kader des SCR Altach. Meilinger wäre nicht der erste Spieler, der zur SV Ried zurückkehrt.

Marco Meilinger 2013 im Dress der SV Ried (Foto: GEPA)

Patrik Eler: "Ein interessanter Spieler"

Besonders gut läuft es in dieser Saison auch für Innsbruck-Stürmer Patrik Eler nicht. Ihm gelang in 13 Saisonspielen noch kein einziges Tor. In der Saison 2016/2017 erzielte der 27-Jährige in der zweiten Liga 24 Tore für Innsbruck. Anschließend wechselte er um etwas mehr als 600.000 Euro zum französischen Verein AS Nancy, wo er sich jedoch nicht durchsetzen konnte und leihweise wieder zurück nach Tirol wechselte.

Laut "Tiroler Tageszeitung" soll die SV Ried Interesse an Eler bekundet haben. Überraschend ist diese Meldung nicht, denn bereits vor einigen Tagen war aus dem Umfeld der SV Ried der Name des slowenischen Stürmers zu hören. Allerdings gehört der 27-Jährige nicht Wacker Innsbruck, sondern dem französischen Zweitliga-Verein Nancy. Ob Eler dort jedoch in den sportlichen Planungen eine große Rolle spielt, darf bezweifelt werden.

SV-Ried-Geschäftsführer Roland Daxl wollte sich am Heiligen Abend auf OÖN-Anfrage nicht wirklich in die Karten blicken lassen. "Eler ist ein interessanter Spieler", aber zu bestätigen gebe es derzeit nichts, sagte Daxl. Wie konkret das Interesse des Zweitligisten ist, wird sich wohl in den kommenden Wochen zeigen.

Der neue Trainer und sportliche Leiter Gerald Baumgartner lädt am 3. Jänner zum Trainingsauftakt. Dem Vernehmen nach soll der eine oder andere Spieler soll in der Transferperiode abgegeben werden. Das erste Pflichtspiel 2019 bestreitet die SV Ried Ende Februar daheim gegen Steyr. Eine Woche später kommt es zum Duell mit Tabellenführer Wattens.

