Hat Sturm Graz SV-Ried-Kicker Lukas Grgic im Visier?

RIED. Der Mittelfeldspieler beschäftigt sich vor dem Spiel gegen die LASK Juniors nicht mit den Gerüchten.

SV-Ried-Kicker Lukas Grgic Bild: Scharinger

Die vergangenen Tage hatten es bei der SV Guntamatic Ried wieder einmal in sich. Trainer Thomas Weissenböck trat am Montag zurück, zwei Tage später kündigte Manager Fränky Schiemer an, in der Winterpause sein Amt niederzulegen.

Die Kicker des Zweitligisten zeigten sich davon eher unbeeindruckt. Am Freitag absolvierte die Mannschaft unter der Leitung von Interimstrainer Miron Muslic ein Testspiel gegen den Bundesligaverein Sturm Graz. In einem offenen Spiel verlor die SV Ried unglücklich mit 1:2. Das Tor für die Innviertler erzielte Darijo Pecirep.

Mit einer leichten Verletzung musste Mittelfeldmotor Lukas Grgic ausgewechselt werden. Sein Einsatz für das letzte Pflichtspiel 2018 der SV Ried gegen den FC Juniors am kommenden Sonntag dürfte aber nicht in Gefahr sein. Der 23-Jährige stand in den bisherigen 14 Saisonspielen der Zweiten Liga immer in der Anfangsformation der Rieder. Bei den Fans hat sich Grgic durch seine Mentalität und seinen Kampfgeist bereits einen Namen gemacht. Seine Qualitäten dürfte auch das Interesse anderer Vereine geweckt haben. Laut OÖN-Informationen soll Grgic beim Heimspiel gegen Blau-Weiß-Linz von Sturm Graz beobachtet worden sein. Auch die Kleine Zeitung berichtete vom Interesse der Grazer an Grgic.

Auf OÖN-Anfrage sagte der 23-Jährige am Sonntag zu den Gerüchten: "Ich persönlich habe nichts von Sturm Graz gehört. Damit, dass ich beobachtet worden bin, beschäftige ich mich aber überhaupt nicht. Der Fokus liegt jetzt einzig und alleine auf dem wichtigen Spiel gegen die LASK Juniors. Dort müssen wir drei Punkte holen, alles andere ist unwichtig."

Der 23-Jährige, der meistens im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommt, hat bei der SVR einen Vertrag bis 2021. Bei einem Transfer würde eine beachtliche Ablösesumme an die SV Ried zu bezahlen sein.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema