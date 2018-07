Harleys und Schnäppchen im Stadtzentrum

RIED. Auf motorisierte Charity-Tour folgen in Ried Schnäppchentage mit Rabatten und Privat-Verkäufern.

Schnäppchentage am 17. und 18. August in Ried Bild: Stadtmarketing

Eine Harley Davidson Charity Tour und Schnäppchentage locken in die Rieder Innenstadt. Am Dienstag, 14. August, werden um 18 Uhr 100 Harley-Fahrer zusammen mit 100 Vespa-Fahrern auf dem Hauptplatz erwartet, um Spenden für muskelkranke Kinder zu sammeln. Musikalisch aufgeboten wird die Harry Prünster Band. Bereits um 15 Uhr gastieren die Harley-Biker auf dem Marktplatz in Obernberg.

Am Freitag, 17., und Samstag, 18. August, folgen in Ried Schnäppchentage. Betriebe wollen Waren mit Rabatt verkaufen – bei Ständen direkt vor den Geschäften. Am Samstag kommen auch Private zum Verkaufs-Zug.

Interessierte können an Ständen Gebrauchtes, aber nicht mehr Benötigtes feilbieten. Infos dazu beim Stadtmarketing unter Tel. 07752/85180.

