HTL Braunau gewinnt den ersten "Stille-Nacht-Friedenspreis"

HOCHBURG-ACH. Eine grenzüberschreitende Jury wählte das HTL-Projekt als bestes der 23 eingereichten aus.

HTL-Vertreter, unter anderem Direktor Hans Blocher (Mitte), durften das Preisgeld des ersten Stille-Nacht-Friedenspreises mit nach Hause nehmen. Bild: mala

Wenn von A bis Z, also, von Ach bis Zulehner, alle über Frieden sprechen, dann habe ein jeder gewonnen, sagte Bezirkhauptmann Georg Wojak. Und zwar nicht nur der große Preisträger des Abends: Die HTL-Braunau mit ihrer Partnerschule in Nicaragua. Denn dieses Projekt wurde aus 23 Einreichungen von der Jury als Bestes ausgezeichnet und gewann den ersten grenzüberschreitenden "Stille-Nacht-Friedenspreis" und 5000 Euro. "Es war uns wichtig, dass das Geld nachhaltig angelegt wird und in ein Projekt fließt, das Humanität und Bildung als Ziel hat", sagte Hedwig Harner von der Franz-Xaver-Gruber-Gemeinschaft und Moderatorin der Preisverleihung.

Appelle für den Frieden

Brechend voll war der Stiftsgasthof im Ortskern von Hochburg, die Spannung groß. Denn nur die Jury wusste, welche Initiatoren der fünf besten Projekte tatsächlich mit dem Preis nach Hause gehen. "Wir freuen uns sehr", sagte Anton Planitzer von der HTL-Braunau, der das Siegerprojekt vorstellte. 400 Schüler sind seit 1995 schon in der Partnerschule IPLS in León/Nicaragua gewesen und haben Projekte durchgeführt. Seit 2014 hat die HTL zusätzlich auch eine Partnerschaft mit einer Schule in Uganda.

"Es ist wichtig, dass Schüler Erfahrungen sammeln, um damit erfahren zu werden", betonte der prominente Laudator, Theologe Paul Zulehner, in seiner mahnenden Rede. "Kein Volk kann für sich alleine in Frieden leben, wenn ein anderes leidet", sagte er. Wir müssten endlich aufhören auf dem Rücken des Großteils der Welt maßlos zu leben, appellierte Zulehner. Und kritisierte den aufkeimenden Nationalismus. "Dieser hat uns zwei Kriege gebracht. Wer diesen schürt ist kein Peacemaker", stellte er klar. Nichts sei gegen eigene Heimatliebe einzuwenden, dabei dürften andere Nationen nicht gedemütigt werden.

Auch der Burghauser Bürgermeister Hans Steindl nutzte seine Begrüßungsworte, um die Menschen aufzufordern, sich selbst zu testen. "Was mache ich noch mit? Wo ziehe ich die Grenzen?", sagte er und verwies auf den "Krieg der Worte und Begriffe", der derzeit herrsche.

Friedenspreis-Initiator Hubert Starflinger betonte, der Friede brauche einen aktiven Beitrag, um erhalten zu bleiben. "Der Friedenspreis soll ein Ansporn sein, Frieden zu leisten", so Starflinger. Diesen Friedensbeitrag hätten alle 23 Einreichungen geleistet, die fünf besten durften sich vorstellen: Der Verein Waldpädagogik aus Uttendorf, die Peace-Study-Gruppe aus Innsbruck, initiiert von einer gebürtigen Burghauserin, das Projekt "maßvoll leben" der Fachschule Mauerkirchen und die Schreibwerkstatt der HTL-Braunau.

