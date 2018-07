Geldbörse gestohlen und mehrere Tausend Euro abgehoben

MATTIGHOFEN. Im Innviertel ermittelt die Polizei gegen einen noch unbekannten Täter, der eine 63-Jährige um mehrere Tausend Euro gebracht hat.

Der Mann nahm die Geldbörse der Innviertlerin am Mittwoch zwischen 12 Und 15 Uhr in einem Geschäft in Mattighofen (Bezirk Braunau am Inn) an sich. Darin fand er nicht nur Bargeld und zwei Bankomatkarten sondern auch die zugehörigen Pin-Codes.

Noch am selben Nachmittag hob der Täter an drei verschiedenen Bankomaten in Mattighofen und Mauerkirchen mehrmals Bargeld ab. Insgesamt erbeutete er so mehrere Tausend Euro. Die Ermittlungen laufen, teilte die Polizei am Sonntag in einer Aussendung mit.

