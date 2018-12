Fünf Küchen, fünf Gänge, ein Geschmackserlebnis

INNVIERTEL, GURTEN. Innviertler Haubenköche schwingen gemeinsam den Kochlöffel.

Die stolze Summe von 10.000 Euro überreichten die Innviertler Haubenköche beim vergangenen Kochevent vor zwei Jahren für wohltätige Zwecke. Bild: OÖN/jsz

Fünf Innviertler Haubenköche werden am Donnerstag, 28. März 2019, wieder gemeinsam den Kochlöffel schwingen. Der Erlös der Veranstaltung im Fill Future Dome in Gurten dient wohltätigen Zwecken.

Die Innviertler Kochelite trifft sich bereits zum dritten Mal, um sich in den Dienst der guten Sache zu stellen. Peter Reithmayr (Aquarium Geinberg), Lukas Kienbauer (Lukas Restaurant Schärding), Florian Schlöglmann (Wirt z´Kraxenberg in Kirchheim) und Dominik Bauböck (Gasthof Bauböck Gurten) waren schon in den Vorjahren mit von der Partie.

Neu im Team ist diesmal Christoph Forthuber (Restaurant Forthuber im Bräu, Munderfing). Gemeinsam mit seiner Freundin Doris Pfleger hat der ambitionierte Jungkoch das alte Bräuhaus in Munderfing zur ersten Adresse für Feinspitze gemacht und aus dem Stand eine Haube erkocht.

Der Erlös des kulinarischen Gipfeltreffens wird einem guten Zweck zugeführt und einer wohltätigen Organisation im Innviertel gespendet.

Für 107 Euro bekommen die Gäste ein fünfgängiges Menü – jeder Koch steuert einen Gang bei – inklusive Bier- oder Weinbegleitung. Selbstverständlich werden im Biermärz nur feinste Biere von den Innviertler Bierregions-Brauereien ausgeschenkt. Los geht es mit einem Empfang um 17.30 Uhr, das Menü wird ab 18.30 Uhr serviert. Karten sind ab sofort in den Restaurants der fünf Haubenköche erhältlich. Ein ideales Weihnachtsgeschenk!

Haubenköche bei Fill

Termin: Donnerstag, 28. März 2019, ab 18.30 Uhr, im Future Dome der Firma Fill in Gurten.

Kartenvorverkauf:

Gasthof Bauböck

office@bauboeck.info,

Telefon 07757/6202;

Lukas Restaurant

lukas@lukas-restaurant.at,

Telefon 0664/34 13 285;

Haubenrestaurant Aquarium

aquarium@geinberg5.com,

Telefon 07723/8501-2585;

Wirt z´Kraxenberg

info@wirtzkraxenberg.at,

Telefon 07755/6494;

Restaurant Forthuber

office@restaurant-forthuber.at,

Telefon 0676/42 90 224.

