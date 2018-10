Frontalzusammenstoß forderte drei Verletzte

OSTERMIETHING. Auf regennasser Fahrbahn kollidierte in Ostermiething (Bezirk Braunau) ein Pkw mit einem entgegenkommenden Auto.

(Symbolbild) Bild: Weihbold

Ein 26-jähriger Deutscher war am Samstagnachmittag mit seinem Pkw in Ostermiething unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte der Wagen gegen das entgegenkommende Auto eines 48-jährigen Deutschen, der in Braunau wohnt. Mit im Pkw saß auch dessen Ehefrau. Die beiden Lenker sowie die Frau des 48-Jährigen wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden in die Krankenhäuser Altötting und Fridolfing gebracht.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema